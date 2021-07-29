Emeklilik yaşı gelmiş ancak prim borcu bulunan pek çok çalışan 36 ay vadeli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emeklilik kredisi ile emekli olma fırsatı elde edecek. SGK tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan emeklilik kredisi ile çalışanların ödeme güçlüğü çekmeden 36 ay vade ile ödeme yapabilecekleri aktarıldı…

SGK İLE ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK, KREDİ PROTOKOLÜ İMZALADI

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü"ne imza atıldı.

Konuya dair açıklamada bulunan SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile imzalanan iş birliği protokolünün, kanun kapsamında, yapılandırdıkları prim borçlarını veya ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara bir kolaylık daha sunmak adına imzalandığını belirtti.

Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol ile yaklaşık 16 bin 500 sigortalı kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştu.

Günümüzde ise, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda yaklaşık 32 bin sigortalı bulunuyor.

EMEKLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

SGK Başkanvekili Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre;

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.

36 AY VADELİ ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK EMEKLİLİK KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kredi iş birliği protokolü kapsamında; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda

Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılar da 36 ay vadeli Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank emeklilik kredisinden yararlanabilecekler.