Emeklilik yerine BES’te kalıyorlar

BES’ten emekli olunabilmesi için 10 yıl süreyle sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini hatırlatan Benli; 17inci yılını geride bırakan sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişinin emekli olduğunun altını çizdi. Benli, şunları söyledi: “Bazı vatandaşlarımız da emeklilik sürelerini doldurmalarına rağmen ayrılmayıp birikime devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göre 107 bine yakın kişi, BES’te emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti. Bu da sisteme olan güvenin kanıtı. 56-59 yaş aralığında 51 bin, 60-69 yaş aralığında 48 bin, 70 yaş ve üzerinde ise 8 bin adet sözleşmesi olan katılımcımız emeklilik hakkını kazanmalarına rağmen BES’ te tasarrufa devam ediyor.”

Devlet katkısı 21 milyar lirayı aştı

Emeklilik Gözetim Merkezi’nce açıklanan 13 Kasım verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı yaklaşık 12.6 milyon olurken; toplam fon büyüklüğü de 165.7 milyar TL’ye ulaştı. Devlet katkısı fon tutarı ise 21.2 milyar TL oldu. Sistemde en az 3 yıl kalanlar hesaplarındaki devlet katkısı tutarının yüzde 15’ini, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35’ini, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60’ını ve 56 yaşının doldurup emekli olanlar yüzde 100’ünü almaya hak kazanır.