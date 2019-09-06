Emeklilikte eksik prime yaşla çözüm!

Primi yetersiz olduğu halde yaştan emeklilik koşulları, işe giriş tarihine göre değişiyor. Sigortalı olarak ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olan erkek ve kadınlar, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. 1999’dan önce işe başlayanlarda bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor.

SON 3.5 YIL ÖNEMLİ

15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK’lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce Bağkur ya da Emekli Sandığı’na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK’lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

BAĞKUR’DA 5400 GÜN

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan Bağkurlu’larda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkurlu’ların da eksik prim günüyle emeklilik hakkı bulunuyor. Kadınlar 50, erkekler 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme koşuluyla, yaştan emekli olabiliyor. Bağkurlu’da 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla emekliliğe kalan süreye bakılıyor.

ÜÇ KOŞULU YERİNE GETİRDİĞİ TARİHE GÖRE;

ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:

23 Mayıs 2002 öncesi: 55

24.05.2002-23.05.2005: 56

24.05.2005-23.05.2008: 57

24.05.2008-23.05.2011: 58

24.05.2011-23.05.2014: 59

24.05.2014 sonrası: 60 yaş

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:

23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş

24.05.2002-23.05.2005: 52

24.05.2005-23.05.2008: 54

24.05.2008-23.05.2011: 56

24.05.2011 sonrası: 58 yaş

NOT: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.

1 EKİM 1999 İTİBARIYLA EMEKLİLİĞE KALAN SÜRE

2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56

4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57

6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57

8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57

10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

NOT: 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayan Bağkurlu’dan bugün 5400 prim gününü tamamlamış kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabilir. POSTA-EKONOMİ