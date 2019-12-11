Emeklilikte yüksek maaş

Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesabında kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

3.500 lira sınırı var

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak maaşı artırmak için tek başına yetmez. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabilir. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3.500 lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

İkinci sigorta

İmkanınız varsa veya ek iş yapıyorsanız birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından emekli maaşını yukarı çeker.

1261 gün kuralı

Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK’lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

Ek ücretler önemli

Düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

SSK avantajı

Asgari ücretten prim yatıyorsa Bağkur yerine SSK’dan emekli olmak daha avantajlı. SSK’dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.

Form doldururken

Emekli olurken doldurulan ‘Tahsis Formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’ ve ‘çocuk’larınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken aylık bağlama oranını artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.

5 gün tavandan

Emeklilik için primi tamamlayanların çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, tavandan (bugün için 19.188 lira) kazanç bildirmesi de maaşı artırıyor. Elbette herkese bu tutar üzerinden maaş ödenmiyor. Ancak bunun da bir formülü var. O da sigortalı adına örneğin 5 gün tavan ücretin günlük tutarı (639 TL) üzerinden yani 3.198 TL ödemek.

Gerçek ücretten

Aylık kazanç maaşı belirleyen en büyük etken. Öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Yaş dışında şartları tamamlayıp asgari ücretle çalışmaya devam edenlerin emekli maaşında düşüş oluyor.

Acele edin

Halen sigortası olmayanlar acele etmeli. Çünkü yaş şartı kadelemeli 65’e çıkacak. Mayıs 2008’den sonra işe girenler de 7200 gün primi biran önce tamamlamalı. Yoksa emeklilik 65 yaşına kadar hayal olur.