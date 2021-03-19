Emeklilikte yüksek maaş almanın püf noktaları

Doğum ve askerlik borçlanmalarında yapılacak ödemeyi asgari belirlerseniz maaşı etkilemez. Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanacaksanız ödemeyi tavan tutardan yatırmaya (şu anda günlük 286 TL) çalışın. Çünkü emekli maaşı bağlama oranı en çok 2000 öncesi döneme ait ve her kuruş emekli maaşını yükseltir.

SON 7 YIL HESABI

İlk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanların, emekli olacakları sigortalılık statülerini primi öden son yedi yıl (son 2520 gün prim) belirliyor. Son 2520 gün prim ödemesi içinde fazla prim ödenen kurumdan, prim ödemeleri eşitse, son olarak tabi olunan kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Bu nedenle Bağkur’lular son 1260 gün primi sigortalı bir işte çalışarak SSK’ya ödemeleri halinde SSK şartlarıyla emekli olabiliyor. Bu anlamda bağlanan maaş da yüzde 15-20 yükseliyor.

ÜST KAZANÇTAN

Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Dolayısıyla yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. İster SSK’lı olun ister Bağkur’lu, son 3.5 yılda SGK’ya tavandan (26 bin 831 liradan) kazanç bildirilirse (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 20-30 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 600-700 liraya yakın artış oluşur.

DÜŞÜK GÖSTERİLMİŞSE GERÇEK ÜCRETTEN

Bazı işyerlerinde SGK ücret bildirimi düşük gösterilebiliyor. Bu da emekli aylığının düşük olmasına yol açıyor. Çalışanların, aldıkları brüt ücret ile kuruma bildirilen kazançlarını e-Devlet’ten kontrol ederek, kuruma gerçek ücretlerinin bildirilmesini sağlamaları menfaatlerine olur. Eksik bildirim konusunda ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı da var.

EK İŞ ARTIRIR

Yapılan ek iş için sigorta primi ödendiğinde, SGK’ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor. Aylık brüt 3.000 lira ile çalışan birinin, 1.000 lira ücretle ek iş yapması ve bu ek işi SGK’ya bildirmesi halinde prime esas kazancı 4.000 liraya çıkacak. Bu da emekli aylığını artıracak.

5 GÜN EN YÜKSEKTEN

Emeklilik için primi tamamlayanların çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, tavandan (bugün için 26 bin 831 lira) kazanç bildirmesi maaşı artırıyor. Elbette herkese bu tutar üzerinden maaş ödenmiyor. Ancak bunun da bir formülü var. O da sigortalı adına örneğin 5 gün tavan ücretin günlük tutarı (894 TL) üzerinden yani 4.471 TL bildirim.

FORM BİLGİLERİ

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘tahsis formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken, aylık bağlama oranını yükseltici etkisi olur. Aylık kazancınız emekli maaşını belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı gibi) bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.