Emeklilikte yüksek maaş için en uygun ay!

2021 yılında emekli olacaklar emeklilik dilekçesini haziranda mı temmuz ayında mı vermeli? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç kendisine gelen soruyu şu şekilde cevapladı:

SORU: Kamuda uzman doktor olarak çalışan eşim önümüzdeki ay emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik dilekçesini 16 Haziran’da mı, 16 Temmuz’da mı vermeli? Haziranda verirse temmuz ayında gelecek zamdan hem emekli ikramiyesinin, hem de emekli aylığının faydalanacağını söylüyorlar. Doğru mu acaba? (Sami B.)

CEVAP: Memurların emekli aylığı memur maaş katsayısına paralel artırılıyor. Temmuz ayındaki memur maaş katsayısında yapılacak artış, dilekçeyi haziranda da verseniz, temmuzda da verseniz emekli aylığına yansır. Ancak, emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki maaş katsayısı üzerinden ödenir.

Yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Önceki yıllarda gerçekleşen enflasyon oranları da dikkate alındığında temmuz ayında memur maaş katsayısına yüzde 6.4 oranında artış yapılacağı hesaplanıyor. Tabii bu tahmini rakam, bunun biraz altında veya üstünde olabilir.

Otuz yıl hizmeti bulunan bir uzman hekimin emekli ikramiyesinin 170 bin lira olduğunu dikkate alırsak, katsayıdaki yüzde 6’lık artış ikramiye tutarında 10 bin liradan fazla fark yaratıyor. Bu yıl enflasyonun yüksek seyrettiğini de dikkate alarak memurların dilekçeyi 15 Temmuz’dan sonra vermesi daha mantıklı görünüyor.

Bu yıl temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artışın memur emeklileriyle aynı olması bekleniyor. İşçi statüsünde çalışanların haziran veya temmuz ayında dilekçe vermeleri emekli aylıklarını değiştirmeyecek. Ancak, yılda iki defa ücret artışı uygulanan işyerlerinde çalışanların kıdem tazminatı bakımından kayıplarının olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor.

EMEKLİ OLMAK İÇİN VERGİ İNDİRİMİ ALMALISINIZ

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu ise bugünkü köşesinde emekli olmak isteyenlerin merak ettiği bir başka dikkat çeken soruya yanıt verdi. İşte erken emekli olmak için dikkat çeken o detay…

SORU: 25 Şubat 1973 doğumluyum. 1998’de Bağkur’lu oldum. 2003 yılına kadar 1630 gün prim ödedim. 2006 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Bugüne kadar 4087 gün prim ödedim. Halen çalışmaktayım. Fakat bazı sağlık sorunlarım var. Bundan dolayı erken emekli olmak için nasıl bir yol izlemeliyim? l Aziz BODRUM

CEVAP: Sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak için SGK’nın anlaşmalı olduğu sağlık kurulundan en az yüzde 40 oranında işgücü kaybına uğradığınıza dair rapor temin etmeniz, ayrıca Maliye’den de vergi indirim hakkı almanız gerekiyor. Yüzde 40 oranında rapor ve Maliye’den vergi indirim hakkı almanız halinde, 6 Ağustos 2003 itibarıyla 3 yıldan fazla 6 yıldan az süredir sigortalı olan vergi indirim hakkı almış 3’üncü derece engelli olarak emekli olmak için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün prim ödeme şartlarına tabi olursunuz. Prim ve süre şartını sağladığınızdan vergi indirim hakkı alacağınız tarih itibarıyla emekliliğiniz mümkün.