Emeklinin beklediği gün: İkramiye ödemeleri başladı

Ödemeler 5 günde tamamlanacak. İşte merak edilenler... Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Bu yıl ikramiyelerin ilki yani Ramazan Bayramı ikramiyesi normalde mayıs ayında ödenecekti. Ancak corona virüs nedeniyle ödemeler öne çekildi.

Ne zaman verilecek?

Bugün itibarıyla başlayacak ödemeler 11 Nisan’a kadar devam edecek. Ödemeler de emeklinin maaşını çektiği güne göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Buna göre ödenme günleri şöyle:

SSK (4A) kapsamında bulunan ve emekli kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre maaşını ayın 17-18-19’unda alanlara ikramiye ödemesi 7 Nisan’da (bugün) yapılacak.

Maaşını ayın 20-21-22’sinde alanların ikramiyesi 8 Nisan’da (yarın) hesaba yatacak.

Maaş günü ayın 23 ve 24’ünde olanlara ikramiye ödemesi 9 Nisan’da, 25-26’sında olanlara ise 10 Nisan’da yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında olanların ikramiyesi 11 Nisan’da yatacak.

Dul ve yetime ne kadar?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek.

Kimler evden alacak?

Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri evlerine teslim edilecek. Kamu bankaları normalde 76 yaş üstü yaşlıların aylıklarını evinde ödüyordu. Corona virüs tedbirleri dolayısıyla kamu bankaları 65 yaş üstündeki tüm emeklilere bu hizmeti verecek. Bunun için 155 (polis) ve 156 (jandarma) numaralarını arayıp bilgi verilmesi yeterli. Özel bankalar da emekliye kapıda maaş ve ikramiye teslim etmeye başladı. Bunun için de bankanızı arayıp bildirmeniz gerekiyor.

Haciz yok

Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kez 1.000 lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunu Ek 18’inci maddesinde, “Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü yer alıyor.

Yeni başvurana var mı?

Evet. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Bu kapsamda 1-30 Nisan tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve Bağkurlular ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren memurlar, bayram ikramiyesi alabilecekler. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.

Birden fazla maaş alanda durum nedir?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İş göremezlik aylığı alanların durumu

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

Öğrencilerin burs ve kredileri de hesapta

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak.

TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Nisan’da (dün) alırken, ‘2’ olanlar 7 Nisan’da (bugün), ‘4’ olanlar 8 Nisan Çarşamba, ‘6’ olanlar 9 Nisan Perşembe, ‘8’ olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.





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