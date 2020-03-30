Selçuk, SSK’lı emeklilerin 7-10 Nisan arasında, Bağkur ile Emekli Sandığı (memur) emeklilerinin de 11 Nisan’da ikramiye alacağını söyledi. İkramiyeler maaş alınan takvime göre hesaba yatacak. Buna göre ödenme günleri şöyle:

SSK (4A) kapsamında bulunan ve emekli kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre normalde maaşını ayın 17-18-19’unda alanlara ikramiye ödemesi 7 Nisan’da yapılacak. Maaşını ayın 20-21-22’sinde alanların ikramiyesi 8 Nisan’da hesaba yatacak. Maaş günü ayın 23 ve 24’ünde olanlara ikramiye ödemesi 9 Nisan’da, 25-26’sında olanlara ise 10 Nisan’da yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı (memur emeklisi) kapsamında olanların ikramiyesi de 11 Nisan’da hesaba yatırılacak.

Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlara hem maaş hem de ikramiyeleri, talepleri halinde evlerinde teslim edilecek.

Bu arada engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri mayıs sonuna uzatıldı.

Bakan Selçuk’tan yaşlılara çağrı

Corona virüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

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