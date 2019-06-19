Emekliye en az 2 bin 544 lira

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü.

5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak.

YÜZDE 6.94'LÜK TAHMİN

Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.94 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 1.94'lük enflasyon farkıyla yüzde 6.94'ü ulaşacak.

En düşük maaş da 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira 73 kuruşa çıkacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

Zam oranı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın başında maaşlar artış yansıtılmadan yatırılacak. Memur emeklileri, zam farklarını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyuracağı tarihte ceplerine koyacak.