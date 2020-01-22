Emekliye promosyonda ikinci bahar

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, sözleşme gereği 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. İlk etapta maaşı 1.000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2.000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekli bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme de 3 yıl geçerli oluyor.

1 Mart'ta yenileniyor

Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, ‘3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi’ şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.

Masada olmak istiyor

Müzakereler sonucunda 13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor. Tıpkı toplu sözleşme zammı veya asgari ücret tespit komisyonu gibi bir yapının oluşturulmasını isteyen emekliler, promosyona yapılacak zammın bu kapsamda uzlaşmayla belirlenmesinden yana. Emekli dernekleri promosyonun ne olması gerektiği konusunda taleplerini de şimdiden açıklamaya başladı.

İstenen bankaya taşınabilir

Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.

Kamu zammı örneği

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, yaşanan ekonomik gelişmeler ve aradan geçen 3 yılın ardından mevcut promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini söyledi. TÜED olarak masada olmak istediklerini belirten Aykırı, “Yeni promosyon miktarlarının tespitinde kamu çalışanlarına yapılan ödeme oranlarının da dikkate alınmasını özellikle istiyoruz. Promosyon tutarı bize göre en az 1 maaş kadar olmalı” dedi.

Şimdiden 1.250 lira

Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, bankaların da rekabeti giderek kızışıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Banka ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu durumda toplam kazanç 2.500 liraya çıkıyor.

Limitin üstünde

Diğer özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. Ayrıca özel bankaların çoğu, SGK ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor.

HÜLYA ÇAYLAK