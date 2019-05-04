Emekliye şimdiden 3.99 zam

Enflasyon hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi demek. Buna karşılık yasalar milyonlarca memur ve emekliyi enflasyona karşı koruyor. Bir başka deyişle, 12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyon memur enflasyona paralel zam alıyor. Memurlar ile emekliler ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor.

OCAKTA ARTIŞ OLMUŞTU

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. TÜİK’e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 arttı. 4 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 3.99 oldu. Önümüzdeki 2 ay sonunda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşacak gibi görünüyor. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

ÖNCE İKRAMİYE YATACAK

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı da ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 3.99 zam garanti. Mayıs ve haziranda enflasyon eksi çıkmazsa zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşına yansıyacak. Ondan önce 27-31 Mayıs arasında 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.