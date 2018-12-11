Emekliye zam formülü! Son 1 adım kaldı

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı, memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yansıtılacak enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı fark olacak. Temmuz-kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 çıkarken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Kesin zam oranının belli olması için geriye tek veri kaldı.

FARK GELİYOR

Aralık enflasyonuyla birlikte zam oranları belli olacak. 2019 programındaki tahmine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. En düşük memur emeklisi aylığına da 239,71 lira artış gelecek.