Emilia Clarke Kimdir?

Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke 23 Ekim 1986 tarihinde doğmuştur. İngiliz asıllı olan sinema ve televizyon oyuncusudur. Home Box Office adı verilen kanalda yayımlanan Game of Thrones Türkçesi ile Taht Oyunları dizisi içerisindeki "Daenerys Targaryen" isimli olan karakteri ile kendisini büyük kitlelere tanıtmayı başarmıştır. Emilia Clarke, İngiltere'nin Londra kentinde doğmuştur ve Berkshire kontunda büyümüştür. Babası bir tiyatro içerisinde ses mühendisidir, annesi ise iş kadınıdır. Emilia Clarke'nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Erkek kardeşi de bir üniversite içinde politika bölümünü okumaktadır. Emilia Clarke'ın oyunculuğa olan ilgisi, henüz üç yaşında iken babasının çalışmakta olduğu tiyatroda gösterilen Show Boat müzikalini izlemesinin ardından başlamıştır. Öncelikle Oxford St. Edward Okulu'nu, daha sonra ise Rye St. Antony Lisesini bitirmiştir. 2009 senesinde Drama Centre London Üniversitesi'nden de mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

Emilia Clarke’nin Oyunculuk kariyerine Başladığı İlk Yıllar Nasıldır?

Emilia Clarke, oyunculuğa ilk başladığı senelerde irili ufaklı pek çok projede rol almıştır. Televizyon içerisindeki ilk rolüne bakıldığında 2010 senesinde Türkiye içinde de gösterime girmiş olan Dinozor Saldırısı ya da Triassic Attack filmi kapsamındaki "Savannah" karakteri ile olmuştur. Bahsedilen filmin ardından Screen International adı verilen dergi Emilia Clark'yi geleceğin İngiliz yıldızı bir başka deyiş ile "UK Stars Of Tomorrow" şeklinde değerlendirmiştir.

Emilia Clarke’nin Filmlerde Oynadığı Roller Nelerdir?

2010 senesinde ise George R. R. Martin isimli yazarın "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanmış olan Game of Thrones ya da Taht Oyunları dizisi içinde Daenerys Targaryen rolü ile izleyicilerin karşısına çıkıştır. Bu dizinin oyuncu seçmeleri kapsamında Tamzin Merchant'ın yedeği şeklinde kalmasına rağmen açıklanmayan nedenlerden dolayı bahsedilen oyuncunun yerine dizide rol almaya başlamıştır. Almış olduğu olumlu eleştiriler neticesinde bu dizinin ikinci sezonunda da yer almıştır. Emilia Clarke, dizideki Daenerys Targaryen rolü ile Ewwy ödülleri içinde drama dalında 2011 Yılı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu şeklindeki ödüle layık olarak görülmüştür. Emilia Clarke'nin en son oynamış olduğu filme bakıldığında 2016 tarihli yapım olan " Senden Önce Ben " isimli filmidir. " Senden Önce Ben " isimli filminde Emilia Clarke, Sam Claflin ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Filmde Emilia Clarke, hayatın ince ayrıntılarının sorulmuş olduğu renkli ve değişik giysiler, bununla birlikte ayakkabılar giymiş Louisa Clark rolünü üstlenmektedir.

Emilia Clarke’nin kişisel yaşamı nasıldır?

Emilia Clarke bir anevrizma hastasıdır. Emilia Clarke bu hastalığı ile Game of Thrones adı verilen dizinin ilk sezonunun bitmesinin ardından antrenörü ile beraber spor yaptığı sırada bayılması sonucunda ilk burada yüzleşmiştir. Çok ciddi nitelikteki sakatlıklara ya da beyin kanamasına sebep olabilen bu hastalık Emilia Clarke'ın dört gün boyunca yoğun bakım içerisinde kalmasına sebep olmuştur. Emilia Clarke, Game Of Thrones dizisinde konuşmuş olduğu Dothraki dili ile birlikte dört tane dil daha bilmektedir. Emilia Clarke’nin bildiği diller, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Hintçedir.

Emilia Clarke’nin ünlü dizileri nelerdir?

Emilia Clarke’nin oynamış olduğu çok sayıda dizisi bulunmaktadır. Bu diziler şu şekilde sıralanmaktadır:

2009 tarihinde: Doctors

-2010 tarihinde: Dinozor Saldırısı

-2011 – Günümüz: Game of Thrones

-2013 tarihinde: Futurama

-2016 tarihinde: Robot Chicken (Seslendirme)

-2017 tarihinde: Animals (Seslendirme)

-2017 tarihinde: Thunderbirds Are Go (Seslendirme)

Şeklinde sıralanması mümkündür. Emilia Clarke, Robot Chicken, Animals ve Thunderbirds Are Go isimli olan dizilerde seslendirme yapmıştır.