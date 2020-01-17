Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered
Hip hop müziğin ikonik ismi Eminem, yeni bir albüm çıkararak hayranlarını sevindirdi. Eminem'in Music To Be Murdered (Öldürülecek müzik) isimli albümü, kısa sürede dijital platformlarda popüler hale geldi.
Eminem, 2018 yılında çıkardığı Kamikaze albümünden sonra, ani bir şekilde müzik listelerine geri döndü. Rapçi, son albümü Music To Be Murdered 16 Ocak Perşembe gecesi sürpriz bir şekilde yayınladı. Sosyal medyada, rapçi albümü “Bu senin cenazen…” başlığıyla paylaştı. Eminem, yeni albümünün yanı sıra, yeni single'ı 'Darkness' için bir müzik videosu da yayınladı. Video da şarkının sözleri kadar 'karanlık'.
Music To Be Murdered albümündeki şarkılar şöyle:
Premonition (Intro)
Unaccommodating (feat Young MA)
You Gon’ Learn (feat Royce Da 5’9” and White Gold)
Alfred (Interlude)
Those Kinda Nights (feat Ed Sheeran)
In Too Deep
Godzilla (feat Juice WRLD)
Darkness
Leaving Heaven (feat Skylar Grey)
Yah Yah (feat. Royce Da 5’9”, Q-Tip, Denaun)
Stepdad (Intro)
Stepdad
Marsh
Never Love Again
Little Engine
Lock It Up (feat Anderson .Paak)
Farewell
No Regrets (feat Don Toliver)
I Will (feat KXNG Crooked, Royce Da 5’9”, Joell Ortiz)
Alfred (Outro)