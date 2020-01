Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered

Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered Hip hop müziğin ikonik ismi Eminem, yeni bir albüm çıkararak hayranlarını sevindirdi. Eminem'in Music To Be Murdered (Öldürülecek müzik) isimli albümü, kısa sürede dijital platformlarda popüler hale geldi.