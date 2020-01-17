Eminem, 2018 yılında çıkardığı Kamikaze albümünden sonra, ani bir şekilde müzik listelerine geri döndü. Rapçi, son albümü Music To Be Murdered 16 Ocak Perşembe gecesi sürpriz bir şekilde yayınladı. Sosyal medyada, rapçi albümü “Bu senin cenazen…” başlığıyla paylaştı. Eminem, yeni albümünün yanı sıra, yeni single'ı 'Darkness' için bir müzik videosu da yayınladı. Video da şarkının sözleri kadar 'karanlık'.





Music To Be Murdered albümündeki şarkılar şöyle:

Premonition (Intro)

Unaccommodating (feat Young MA)

You Gon’ Learn (feat Royce Da 5’9” and White Gold)

Alfred (Interlude)

Those Kinda Nights (feat Ed Sheeran)

In Too Deep

Godzilla (feat Juice WRLD)

Darkness

Leaving Heaven (feat Skylar Grey)

Yah Yah (feat. Royce Da 5’9”, Q-Tip, Denaun)

Stepdad (Intro)

Stepdad

Marsh

Never Love Again

Little Engine

Lock It Up (feat Anderson .Paak)

Farewell

No Regrets (feat Don Toliver)

I Will (feat KXNG Crooked, Royce Da 5’9”, Joell Ortiz)

Alfred (Outro)



