Ekonomi Eminönü'nde ramazan bereketi devam ediyor!

Eminönü'nde ramazan bereketi devam ediyor!

Ekonomi

Eminönü'nde ramazan bereketi devam ediyor!

İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda ramazan bereketi yaşanıyor.

13 Nisan 2021, Salı 14:18 Son Güncelleme:
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Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü. Bugün ilk iftarını yapacak olan vatandaşlar özellikle kuruyemiş ve kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu. Özellikle iftariyeliklere ve hurmalara ilgi gösteren vatandaşların oluşturduğu hareketlilik esnafı da memnun etti.



İFTAR HAZIRLIĞI

Öte yandan Marmaray ve deniz yolunu kullanarak Tarihi Yarımada'ya gelinebilmesi yoğunluğu da arttırdı. İftar hazırlığı yapmak isteyenler Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Sahur ve iftar hazırlığı için alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Kalabalığa rağmen alışverişlerin iftara kadar sürmesi bekleniyor.

ESNAF MEMNUN

 Özellikle sahur ve iftar için peynir, zeytin ve hurma tercih edildi. Çarşıda bulunan meşhur Türk kahvecisi önünde gün boyu uzun kuyruklar oluştu. Esnaf ise uzun bir aranın ardından çarşıdaki hareketlilikten memnun olduğunu dile getirdi.




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