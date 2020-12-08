Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nükhet Çubukçu’nun torunları müzik yapımcısı (producer) Emir Işık ve vokalist Alp Murşit tarafından çıkarılan yeni single "III Musketeers", geçtiğimiz eylül ayında müzik listelerinde yerini aldı.

Türkiye'nin en genç sanatçılarından Emir Işık ve Alp Murşit’in, Eslof ile çıkardıkları single "III Musketeers", dünya çapında kullanılan dijital müzik platformlarında yer aldı. Yeni projelerinde Emir Işık ve Alp Murşit, İstanbul'da yaşadıkları karantina gecelerini müzikseverlerle paylaştılar.

Hızlı ve büyük adımlarla müzik sektörüne giriş yapan Emir Işık ile Alp Murşit yeni bir albümün yolda olduğunu, 2020 sonunda yeni bir projenin geleceğini belirtti. Belirgin Hip-Hop tarzları ile Emir Işık ve Alp Murşit, İstanbul sonrası İngiltere ve Amerika'ya açılmayı planlıyor. İkili, önümüzdeki dönemde beraber daha fazla projeler üzerinde çalışacaklarını söylediler.