Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için vergilerini, 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri çağrısında bulundu.

Mükellefler, vergi ödemelerini, belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesi´nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi´ndeki veznelerden nakit ve kredi kartıyla yapabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Toroslar Belediyesi’nin veznelerinde ödemelerini yapan mükellefler, belediyenin ’toroslar-bld.gov.tr’ internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de işlemlerini online gerçekleştirebilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan ödemelerini son güne bırakmamalarını ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Toplum sağlığını korumak adına salgına karşı sıkı tedbirler aldıklarını belirten Başkan Yılmaz; "Sosyal mesafenin önemli olduğu bu dönemde hemşehrilerimizden isteğimiz yoğunluk oluşmaması için vergi ödemelerini son güne bırakmamalarıdır" dedi.

DHA