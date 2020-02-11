Emmanuel Adebayor transfer olacağı takımı duyurdu

Emmanuel Adebayor, Türkiye'de geçen 2 buçuk yılın ardından ülkeden ayrılıyor. 2 sezon Başakşehir'de, 6 ay da Kayserispor'da oynayan Adebayor, Paraguay'ın Club Olimpia takımıyla anlaştığını duyurdu.

36 yaşına girmeye hazırlanan Togolu golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz" dedi.

Adebayor, Süper Lig kariyerinde 68 maça çıkıp 26 gol 7 asistle oynadı. Kariyeri boyunca Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi önemli takımlarda oynayan Adebayor, kariyerini Paraguay'da sürdürecek.