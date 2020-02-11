Emmanuel Adebayor transfer olacağı takımı duyurdu
Son 2.5 sezondur Türkiye'de oynayan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, yeni takımını açıkladı. 36 yaşına girmeye hazırlanan Adebayor, Paraguay'ın Club Olimpia takımıyla sözleşme imzalayacak.
11 Şubat 2020, Salı 11:11 Son Güncelleme:
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Emmanuel Adebayor, Türkiye'de geçen 2 buçuk yılın ardından ülkeden ayrılıyor. 2 sezon Başakşehir'de, 6 ay da Kayserispor'da oynayan Adebayor, Paraguay'ın Club Olimpia takımıyla anlaştığını duyurdu.
36 yaşına girmeye hazırlanan Togolu golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz" dedi.
Adebayor, Süper Lig kariyerinde 68 maça çıkıp 26 gol 7 asistle oynadı. Kariyeri boyunca Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi önemli takımlarda oynayan Adebayor, kariyerini Paraguay'da sürdürecek.
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