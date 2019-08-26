Başakşehir'le biten sözleşmesinin ardından tatilini ülkesi Togo'da geçiren Adebayor, Kayserispor'la anlaşmaya vararak Türkiye'ye döndü. İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye gelen Togolu yıldızı birkaç Kayserispor taraftarı karşıladı. Yeni takımının atkısıyla poz veren Adebayor basın mensuplarını herhangi bir açıklama yapmadı.





Bugün sağlık kontrolü ve imza işlemlerinin gerçekleşeceği öngörülüyor. Kontrat detaylarının ise resmi sözleşmenin ardından paylaşılması bekleniyor.