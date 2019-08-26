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Emmanuel Adebayor'un yeni adresi Kayserispor

Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un Başakşehir'den sonraki durağı yine bir Türk takımı oldu. Kayserispor'la prensip anlaşmasına varan 35 yaşındaki yıldız oyuncu şehre geldi.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 13:03
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Emmanuel Adebayor'un yeni adresi Kayserispor

Başakşehir'le biten sözleşmesinin ardından tatilini ülkesi Togo'da geçiren Adebayor, Kayserispor'la anlaşmaya vararak Türkiye'ye döndü. İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye gelen Togolu yıldızı birkaç Kayserispor taraftarı karşıladı. Yeni takımının atkısıyla poz veren Adebayor basın mensuplarını herhangi bir açıklama yapmadı.


Bugün sağlık kontrolü ve imza işlemlerinin gerçekleşeceği öngörülüyor. Kontrat detaylarının ise resmi sözleşmenin ardından paylaşılması bekleniyor.

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