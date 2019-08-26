Emmanuel Adebayor'un yeni adresi Kayserispor
Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un Başakşehir'den sonraki durağı yine bir Türk takımı oldu. Kayserispor'la prensip anlaşmasına varan 35 yaşındaki yıldız oyuncu şehre geldi.
Başakşehir'le biten sözleşmesinin ardından tatilini ülkesi Togo'da geçiren Adebayor, Kayserispor'la anlaşmaya vararak Türkiye'ye döndü. İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye gelen Togolu yıldızı birkaç Kayserispor taraftarı karşıladı. Yeni takımının atkısıyla poz veren Adebayor basın mensuplarını herhangi bir açıklama yapmadı.
Bugün sağlık kontrolü ve imza işlemlerinin gerçekleşeceği öngörülüyor. Kontrat detaylarının ise resmi sözleşmenin ardından paylaşılması bekleniyor.