Emmanuel Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti
Fenerbahçe'de iki ayrı dönemde forma giyen Emmanuel Emenike, takımda oynarken başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Futbola erken yaşta veda eden Emenike'nin aldığı kilolar dikkat çekti.
29 Aralık 2021, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ofisinde ziyaret etti.
Aziz Yıldırım, Emmanuel Emenike'ye 3 Temmuz Sözde Şike Davası'ndaki duruşundan dolayı teşekkür etti.
Emmanuel Emenike ise Aziz Yıldırım'a saygılarını ve özlem duygularını sundu.
DHA