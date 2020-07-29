Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve dev bütçeli filmlerinin vizyon tarihleri birer birer erteleyen Hollywood, 72. Emmy Ödülleri adaylarıyla aylar sonra bir nebze olsun hareketlendi.

20 Eylül'de sahiplerini bulacak Emmy'lere bu yıl çeşitli yapımlarıyla 160 adaylık elde eden Netflix damga vurdu. Onu 107 adaylıkla HBO izledi.

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödül gecesinde bütün gözler 26 adaylık elde eden HBO yapımı' Watchmen'de olacak. Komedi dalında 20 adaylıkla 'The Marvelous Mrs. Maisel' dizisi dikkat çekerken, Disney'in Star Wars evreninde geçen dizisi 'The Mandalorian', En İyi Drama dahil 15 dalda adaylıkla sürpriz yaptı.

20 Eylül'de yapılması planlanan büyük törenin sunucusu Jimmy Kimmel olarak belirlendi. Ancak kendisinin de söylediği gibi aslında hiçbir şey tam olarak belli değil:

Töreni nerede yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, hatta neden yaptığımızı bilmiyorum, ama yapıyoruz ve ben sunucuyum.

En iyi drama dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En iyi komedi dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En iyi mini dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En iyi kadın oyuncu (drama)

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

En iyi erkek oyuncu (drama)

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

En iyi kadın oyuncu (mini dizi/TV filmi)

Cate Blanchett – Mrs. America

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas – Unorthodox

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

En iyi erkek oyuncu (mini dizi/TV filmi)

Hugh Jackman – Bad Education

Jeremy Irons – Watchmen

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (komedi)

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O’Hara- Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

En iyi erkek oyuncu (komedi)

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Ramy Youssef – Ramy

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

En iyi yardımcı kadın oyuncu (drama)

Laura Dern – Big Little Lies

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw – Killing Eve

Julia Garner – Ozark

Sarah Snook – Succession

Thandie Newton – Westworld

En iyi yardımcı erkek oyuncu (drama)

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Nicholas Braun – Succession

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Jeffrey Wright – Westworld

En iyi yardımcı kadın oyuncu (komedi)

Betty Gilpin – GLOW

D’Arcy Carden – The Good Place

Yvonne Orji – Insecure

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Annie Murphy – Schitt’s Creek

En iyi yardımcı kadın oyuncu (mini dizi/TV filmi)

Holland Taylor – Hollywood

Uzo Aduba – Mrs. America

Margo Martindale – Mrs. America

Tracey Ullman – Mrs. America

Toni Collette – Unbelievable

Jean Smart – Watchmen

En iyi yardımcı erkek oyuncu (mini dizi/TV filmi)

Dylan McDermott – Hollywood

Jim Parsons – Hollywood

Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

Jovan Adepo – Watchmen

Louis Gossett Jr. – Watchmen

En iyi TV filmi

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend