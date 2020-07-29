Emmy Ödülleri'ne 'Watchmen' damgası
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak nitelenen Emmy Ödülleri'nin 2020 yılı aday yapım ve oyuncuları belli oldu. Netfilx yapımları 160 dalda adaylık kazanırken, HBO yapımı 'Watchmen' 26 adaylıkla ödüllere damga vurdu.
29 Temmuz 2020, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ve dev bütçeli filmlerinin vizyon tarihleri birer birer erteleyen Hollywood, 72. Emmy Ödülleri adaylarıyla aylar sonra bir nebze olsun hareketlendi.
20 Eylül'de sahiplerini bulacak Emmy'lere bu yıl çeşitli yapımlarıyla 160 adaylık elde eden Netflix damga vurdu. Onu 107 adaylıkla HBO izledi.
Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödül gecesinde bütün gözler 26 adaylık elde eden HBO yapımı' Watchmen'de olacak. Komedi dalında 20 adaylıkla 'The Marvelous Mrs. Maisel' dizisi dikkat çekerken, Disney'in Star Wars evreninde geçen dizisi 'The Mandalorian', En İyi Drama dahil 15 dalda adaylıkla sürpriz yaptı.
20 Eylül'de yapılması planlanan büyük törenin sunucusu Jimmy Kimmel olarak belirlendi. Ancak kendisinin de söylediği gibi aslında hiçbir şey tam olarak belli değil:
Töreni nerede yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, hatta neden yaptığımızı bilmiyorum, ama yapıyoruz ve ben sunucuyum.
En iyi drama dizisi
- Better Call Saul (AMC)
- The Crown (Netflix)
- The Handmaid’s Tale (Hulu)
- Killing Eve (AMC)
- The Mandalorian (Disney+)
- Ozark (Netflix)
- Stranger Things (Netflix)
- Succession (HBO)
En iyi komedi dizisi
- Curb Your Enthusiasm (HBO)
- Dead to Me (Netflix)
- The Good Place (NBC)
- Insecure (HBO)
- The Kominsky Method (Netflix)
- The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
- Schitt’s Creek (Pop TV)
- What We Do in the Shadows (FX)
En iyi mini dizi
- Little Fires Everywhere (Hulu)
- Mrs. America (Hulu)
- Unbelievable (Netflix)
- Unorthodox (Netflix)
- Watchmen (HBO)
En iyi kadın oyuncu (drama)
- Jennifer Aniston – The Morning Show
- Olivia Colman – The Crown
- Jodie Comer – Killing Eve
- Laura Linney – Ozark
- Sandra Oh – Killing Eve
- Zendaya – Euphoria
En iyi erkek oyuncu (drama)
- Jason Bateman – Ozark
- Sterling K. Brown – This Is Us
- Steve Carell – The Morning Show
- Brian Cox – Succession
- Billy Porter – Pose
- Jeremy Strong – Succession
En iyi kadın oyuncu (mini dizi/TV filmi)
- Cate Blanchett – Mrs. America
- Regina King, Watchmen
- Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
- Shira Haas – Unorthodox
- Kerry Washington – Little Fires Everywhere
En iyi erkek oyuncu (mini dizi/TV filmi)
- Hugh Jackman – Bad Education
- Jeremy Irons – Watchmen
- Paul Mescal – Normal People
- Jeremy Pope – Hollywood
- Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (komedi)
- Tracee Ellis Ross – Black-ish
- Christina Applegate – Dead to Me
- Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
- Linda Cardellini- Dead to Me
- Catherine O’Hara- Schitt’s Creek
- Issa Rae – Insecure
En iyi erkek oyuncu (komedi)
- Ted Danson – The Good Place
- Michael Douglas – The Kominsky Method
- Eugene Levy – Schitt’s Creek
- Ramy Youssef – Ramy
- Anthony Anderson – Black-ish
- Don Cheadle – Black Monday
En iyi yardımcı kadın oyuncu (drama)
- Laura Dern – Big Little Lies
- Meryl Streep – Big Little Lies
- Helena Bonham Carter – The Crown
- Samira Wiley – The Handmaid’s Tale
- Fiona Shaw – Killing Eve
- Julia Garner – Ozark
- Sarah Snook – Succession
- Thandie Newton – Westworld
En iyi yardımcı erkek oyuncu (drama)
- Giancarlo Esposito – Better Call Saul
- Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale
- Billy Crudup – The Morning Show
- Mark Duplass – The Morning Show
- Nicholas Braun – Succession
- Kieran Culkin – Succession
- Matthew Macfadyen – Succession
- Jeffrey Wright – Westworld
En iyi yardımcı kadın oyuncu (komedi)
- Betty Gilpin – GLOW
- D’Arcy Carden – The Good Place
- Yvonne Orji – Insecure
- Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
- Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel
- Kate McKinnon – Saturday Night Live
- Cecily Strong – Saturday Night Live
- Annie Murphy – Schitt’s Creek
En iyi yardımcı kadın oyuncu (mini dizi/TV filmi)
- Holland Taylor – Hollywood
- Uzo Aduba – Mrs. America
- Margo Martindale – Mrs. America
- Tracey Ullman – Mrs. America
- Toni Collette – Unbelievable
- Jean Smart – Watchmen
En iyi yardımcı erkek oyuncu (mini dizi/TV filmi)
- Dylan McDermott – Hollywood
- Jim Parsons – Hollywood
- Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
- Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
- Jovan Adepo – Watchmen
- Louis Gossett Jr. – Watchmen
En iyi TV filmi
- American Son
- Bad Education
- Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
- El Camino: A Breaking Bad Movie
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend