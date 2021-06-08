Empati ama nasıl?

Kendi ilişkilerinizde kendinizin ve başkalarının duygularını anlamak neleri değiştiriyor önce bunu fark etmeye çalışın. Çocukların empati duygusunun gelişmesi için onlara her türlü duygunun olduğu kitapları okuyup bunlar üzerine konuşabilirsiniz. Sizi üzen ya da sinirlendiren bir şey varsa ve çocuğunuz fark ediyorsa duygunuzu ifade edip onunla konuşmanız ona örnek olacaktır. Önce kendinize şefkat gösterin. Her yetişkinin kendi alanına ve sakinleşmeye ihtiyacı olur. Ailece vakit geçirme zamanı yaratıp duygu paylaşma etkinlikleri yapabilirsiniz. Çocuğunuzun duygusunu ve nedenlerini ona sorabilirsiniz. Çocuğunuz üzgünse “Bunda üzülecek bir şey yok” yerine “Üzgün görünüyorsun. Ne oldu anlatmak ister misin?” demeyi ve konuşmayı deneyebilirsiniz.