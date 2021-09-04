Emre Akbaba da gitti! İşte yeni takımı...

Orta sahadaki 6 numara eksikliğini gidermeye çalışan Galatasaray, Avrupa Ligi kadrosuna transferi yetiştiremese de Süper Lig için çalışmaları bırakmıyor. Aslan'da orta saha transferi için iki isim gündeme alınırken yönetim sürpriz bir planın peşinde. Galatasaray, Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek transfer döneminin sonuna kadar çalışmalarını bırakmayacak. Yaz transfer döneminde 10 ismi renklerine bağlayan ve 25 milyon euroluk ödeme yapan sarı-kırmızılılarda tüm çabalara karşın 6 numara transferi Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmedi. Orta sahada eksiklik hissetmek istemeyen Aslan kolları sıvadı. 2 isim gündeme gelirken yönetim planlamada

UEFA'YA KADRO SUNULDU

Galatasaray, Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan A Listesini UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrasında takımdan uzak kalan Marcao’yu da listeye dahil etti. Ayrıca Rumen yıldızlar Cicaldau ve Morutan da kadroda yer aldı. Emre Akbaba, Oğulcan, Aytaç ve Yunus Akgün ise yazılmadı. UEFA’ya bildirilen kadro şöyle: Muslera, Luyindama, Yedlin, Atalay Babacan, Taylan, Cicaldau, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Barış Alper, Kerem, Emre Kılınç, Babel, Arda, Mustafa Muhammed, Halil, İsmail Çipe, Feghouli, Ömer Bayram, Diagne, Morutan, Boey, Berkan, Berk Balaban, Nelsson.

MARCAO YENİDEN ANTRENMANDA

Giresunspor deplasmanında takım arkadaşı Kerem’e fiziksel şiddet uygulayan ve kadro dışı kalan Marcao affedildi. PFDK tarafından 8 maç ceza alan ve kulüp tarafından da 150 bin euro para cezası verilen Brezilyalı stoper yaklaşık 3 haftadır alınan kararla çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Öte yandan dünkü idmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı program uygulandı.

SÜPER LİG İÇİN TRANSFER

Orta saha transferi UEFA listesinde yetişmedi ancak yine de Galatasaray, ligde bu eksikliği hissetmemek için TFF’ye nihai listenin verileceği 10 Eylül’e kadar bir transfer daha yapmak istiyor.

DIENG'İN BONSERVİSİ SIKINTI YARATTI

Eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny transferi yüksek maliyeti nedeniyle olmazken, Dieng’in bonservisi için istenen 8 milyon euro sıkıntı yaratıyor.

TAKVİYE ŞART

Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle takviyeyi şart görüyor.

HEDEF FIRSAT TRANSFERİ

Bu iki olumsuz örneğe rağmen Galatasaraylı yetkililer karşılarına fırsat transferi çıkabileceğini düşünüyor. Avrupa’da transfer döneminin sona ermesiyle beraber bazı üst düzey takımlarda kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin olması bekleniyor.

BEKLENMEDİK BİR İSİM GELEBİLİR

Böylelikle önlerine bir fırsat transferinin gelebileceğini söyleyen sarı-kırmızılılar her an beklenmedik sürprizlerin olabileceğini ifade etti.

EMRE AKBABA ALANYASPOR’DA

Galatasaray’da Emre Akbaba eski kulübü Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Sezon başında sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı.

İDMANA KATILMADI

Dünkü antrenmana da çıkmayan Emre Akbaba’nın ismi UEFA listesine de yazılmamıştı. Öte yandan bir diğer isim Yunus Akgün de Adana Demirspor’a kiralandı.