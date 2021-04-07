Emre Akbaba 'imza parası' iddialarına cevap verdi

Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan imza parası olarak 500 bin euro talep ettiği iddia edilmişti. Akbaba bu habere sert çıktı ve iddiayı reddetti:

Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım. Müsaade edin de hedefimize odaklanalım

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