Emre Akbaba 'imza parası' iddialarına cevap verdi
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba, sosyal medya hesabından sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.
07 Nisan 2021, Çarşamba 16:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan imza parası olarak 500 bin euro talep ettiği iddia edilmişti. Akbaba bu habere sert çıktı ve iddiayı reddetti:
Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım. Müsaade edin de hedefimize odaklanalım
İşte açıklamanın tamamı
BUNLARI DA OKUYUN