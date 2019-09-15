Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında yok

Andorra maçı sonrası belindeki ağrılar nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Sakatlığının ne kadar süreceğiyle ilgili henüz açıklama yapılmayan Belözoğlu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yoğun tedavilere rağmen Alanyaspor maçına yetiştirelemeyen Emre Belözoğlu'nun bir sonraki hafta Ankaragücü ile yapılacak maçta yer alması bekleniyor. Fenerbahçe'de ise Belözoğlu'nun yerine Luiz Gustavo'nun forma giymesi bekleniyor. Forma şansı verilise Gustavo, Fenerbahçe formasını ilk defa giymiş olacak.