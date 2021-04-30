Futbol Emre Belözoğlu Gökhan Gönül'e 'Yapma!' diye bağırdı ama...

Emre Belözoğlu Gökhan Gönül'e 'Yapma!' diye bağırdı ama...

Futbol

Emre Belözoğlu Gökhan Gönül'e 'Yapma!' diye bağırdı ama...

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak Beşiktaş'la 3 olan puan farkının 5'e çıkmasına mani olamadı. Şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün oyundan atıldığı pozisyonda Emre Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekiciydi.

30 Nisan 2021, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yara aldığı geceye dair değerlendirmelerde bulundu. Tümer, "Dakika 43, Alanya deplasmanındasınız, maç da 0-0. Gökhan deneyimli bir oyuncu. "Acaba dokunsam mı, dokunmasam mı?" diye , rakibin arkasından deparı atarken matematiğini yapmıştır. Emre Belözoğlu'nun "Yapma" diye bir isyanı var ama.. Gökhan hamleyi yaptı ve atıldı" dedi.

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