TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yara aldığı geceye dair değerlendirmelerde bulundu. Tümer, "Dakika 43, Alanya deplasmanındasınız, maç da 0-0. Gökhan deneyimli bir oyuncu. "Acaba dokunsam mı, dokunmasam mı?" diye , rakibin arkasından deparı atarken matematiğini yapmıştır. Emre Belözoğlu'nun "Yapma" diye bir isyanı var ama.. Gökhan hamleyi yaptı ve atıldı" dedi.