Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a dikkat çeken hareket
Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında ancak 90+3. dakikada oyuna girebilen Mert Hakan Yandaş'ı teselli etti. Belözoğlu, oyuncusunu oyuna alamadığı için adeta özür diler gibi sarıldı.
06 Nisan 2021, Salı 11:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş'la dikkat çeken bir diyalog yaşadı.
Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi.
O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.
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