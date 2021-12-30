Emre Çolak'tan sürpriz transfer! Yeni durağı belli oldu
Emre Çolak son olarak Hatayspor'dan ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni durağı Başakşehir oldu.
30 Aralık 2021, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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Emre Çolak yurt dışı macerasının ardından Karagümrük'le anlaşarak Türkiye'ye dönmüştü. Karagümrük'ün ardından Hatayspor'la anlaşan Emre, kısa süren Hatay macerasının ardından buradan da ayrılmıştı.
Çolak'ın yeni durağı Başakşehir oldu. Başakşehiri oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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