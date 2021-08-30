Emre Demir için Barcelona iddiası: Transfer bitti

Barcelona'nın Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı iddia ediliyor. İspanyol spor gazetesi Diario Sport'ta yer alan habere göre, Barca, Kayserispor'a 4 milyon euro ödeyecek.

Yapılan anlaşmada bazı bonus maddelerinin de olduğu ifade edildi.

Haberde Emre Demir'in bu sezonu Kayserispor'da geçireceği ve Ocak ayında son durumuna bakılarak Barcelona'ya katılıp katılmayacağına karar verileceği aktarıldı. Haberin detayında Emre Demir'in geçmişte La Masia'nın kapısından döndüğü ve o dönem transferinin gerçekleşemediği aktarıldı.

PSG'nin de Emre Demir için nabız yokladığı ifade edilirken Barcelona'nın elini çabuk tutup Emre Demir'i transfer ettiği belirtildi.

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