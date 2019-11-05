Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Serdar Ortaç’ın 2014’te evlenip geçen ağustosta boşandığı İrlandalı manken Chloe Louhgnan’ın popçu Emre Kaya ile yakınlaştığı iddia edildi.

05 Kasım 2019, Salı 07:55 Son Güncelleme:
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Emre Kaya: Chloe bekar ama 'yengeci' değilim

Bunu duyan Serdar Ortaç “Doğru mu?” diye araştırmaya başladı. Dedikodular üzerine Emre Kaya’dan açıklama geldi:

'Chloe artık bekar ben de bekarım'

“Chloe artık bekar bir kadın. Ben de bekarım. Görüştük de. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama aramızda bir şey olmaz, olamaz. Çünkü ben ‘yengeci’ değilim. ‘Ağabey’ dediğim kişinin eski eşine o gözle bakamam.”

İddialar asılsız çıkmıştı

Chloe’nin, Yiğit Marcus Aral ile de flört ettiği söylenmiş ama iddialar asılsız çıkmıştı.


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