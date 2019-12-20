Emre Mor, Göztepe maçının kadrosuna alınmadı

Cumartesi günü Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi bugün itibarıyla İzmir'e gitti.

Kafilede sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi bulunmadı.

Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün ise herhangi bir engelleri olmamasına rağmen kafilede yer almadı. Özellikle Emre Mor için ayrılık söylentileri yükselirken bu karar, oyuncuyla ilgili iddiaları güçlendirdi.

İzmir'deki kamp öncesinde ise 33 yaşında basan Ryan Babel'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli