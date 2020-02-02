Olympiakos'a imza atan Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı paylaştı.

Emre Mor'un vedasında "Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Umarım sezon sonu yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz." ifadelerini kullandı.

İşte Emre Mor'un paylaşımı;



