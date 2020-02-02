Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
Galatasaray'dan ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile anlaşan genç oyuncu Emre Mor, veda mesajı yayınladı.
02 Şubat 2020, Pazar 18:58 Son Güncelleme:
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Olympiakos'a imza atan Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı paylaştı.
Emre Mor'un vedasında "Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Umarım sezon sonu yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz." ifadelerini kullandı.
İşte Emre Mor'un paylaşımı;