En çok kar eden Galatasaray, en çok zarar eden Beşiktaş

Uluslararası vergi denetimi ve danışmanlık şirketi KPMG'ye bağlı çalışan Football Benchmark, Türkiye'deki takımların bilançosunu açıkladı. İşletme gelir giderlerinin baz alındığı incelemde kâr eden tek kulübün Galatasaray olduğu belirlendi. Galatasaray 5 milyon euro artıda bulunuyor.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 146 milyon euro'luk geliriyle gelir konusunda da 4 büyüklerin lideri oldu. Gelir-gider farkı ve vergiler sonrası kara geçen tek kulüp Galatasaray olurken, en fazla açığı ise 49 milyon euro ile Beşiktaş oldu. Fenerbahçe 86 milyon euro ile en çok personel giderine sahip kulüp.