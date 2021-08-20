En çok kazanan oyuncular belli oldu
Küresel eğlence sektörünün saygın dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. İngiliz aktör Daniel Craig (53), iki ‘Knives Out’ filminden 100 milyon dolarlık kazançla zirveye yerleşti. Onu, tek film için 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson (49) izliyor. ‘King Richard’ filminden 40 milyon dolar kazanacak olan Will Smith (52) üçüncü sırada. Hollywood’da ücret eşitliği bu yıl da sağlanamadı. Listenin ilk 10’unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı. Film başına en yüksek kazanç, 25 milyon dolar ile Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence’a (31) ait.
20 Ağustos 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Variety, en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Daniel Craig, Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti. Daniel Craig'i 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson ve 40 milyon dolar kazanacak olan Will Smith izliyor. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı. Film başına en yüksek kazanç, 25 milyon dolar ile Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'a (31) ait. En çok kazanan diğer oyuncular ise şöyle:
Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar
Sandra Bullock / The Los City of D / 25 milyon dolar
Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar
Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar
Mark Wahlberg / Spenser Confidential / 30 milyon dolar
Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar
Denzel Washington / The Little Things / 40 milyon dolar