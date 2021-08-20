En çok kazanan oyuncular belli oldu

Variety, en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Daniel Craig, Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinde zirveye yerleşti. Daniel Craig'i 50 milyon dolara anlaşan Dwayne Johnson ve 40 milyon dolar kazanacak olan Will Smith izliyor. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı. Film başına en yüksek kazanç, 25 milyon dolar ile Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'a (31) ait. En çok kazanan diğer oyuncular ise şöyle:

Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar

Sandra Bullock / The Los City of D / 25 milyon dolar

Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar

Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar

Mark Wahlberg / Spenser Confidential / 30 milyon dolar

Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar

Denzel Washington / The Little Things / 40 milyon dolar