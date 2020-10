Posta.com.tr

Adet, üreme çağı boyunca belirli periyotlarla gerçekleşen vajinal kanamadır. Dünyanın farklı bölgelerinde adet döngülerinin başladığı ortalama yaş değişkenlik gösterebilmektedir ve ülkemizde adet döngülerinin ortalama 12 yaşta başladığı gösterilmiştir. Çoğu kadında bir adet döngüsünün başlangıcından diğerinin başlangıcına kadar geçen süre ortalama 28 gündür ancak bu süre 21 gün ile 35 gün arasında farklılık gösterebilmektedir; bununla birlikte adet kanamalarının süresi 2 ile 7 gün arasında değişir.

Adet aralığının 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması adet düzensizliği olarak tanımlandığını ve adet düzensizliğinin kısırlığa neden olabilecek faktörlerle ilişkili olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Betül Dündar; “Bir kadın daha doğmadan önce yumurtalıklarındaki yumurta hücrelerinin tamamı oluşmuştur. Bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman ve ergenlik gibi hayatın belli dönemlerinde bu rezervden büyük miktarda kayıplar gerçekleşir. Bu kayıplar üreme çağı boyunca da devam eder ve her kadın hayatı boyunca yumurtalıklarındaki rezervi kullanır. Sınırlı olan bu rezervdeki yumurtalar kadın yaşı ilerledikçe tükenir ve günün birinde menopoz dediğimiz süreçle birlikte adet döngüleri durur. Türkiye’de ortalama menopoz yaşı yaklaşık olarak 47 olarak bildirilmiştir. Ancak günümüzde menopoz, çevresel faktörler veya genetik nedenlerle çok daha erken yaşlarda gerçekleşebilmektedir. Bu durumun ilk belirtisi de adet düzensizlikleri olabilmektedir. Bununla birlikte polikistik over sendromu gibi çocuk sahibi olmayı zorlaştıran başka bazı klinik durumlarda da adet düzensizlikleri ilk bulgu olabilir. Bu nedenle kadınların adet döngülerini takip etmeleri ve düzensizlik durumunda doktora başvurmaları oldukça önemlidir” diye ifade etti.

En doğru yumurtlama günü hesaplama nasıl yapılır?

Yumurtlama günü hesaplama yöntemleri

Yumurtlama, ergenlik ile menopoz dönemi arasında sağlıklı her kadında gerçekleşmesi beklenen; yumurtalık rezervindeki yumurtaların olgunlaşarak fallop tüplerine bırakılması olarak tanımlanır. Adet döngüsü aslında iki aşamada gerçekleşir. Adet kanamasının başladığı günden itibaren yumurtalıklarda bir grup folikül yani içinde yumurta hücrelerinin yer aldığı küçük sıvı kesecikleri büyümeye başlar. Vücutta artan bazı hormonların etkisiyle bu foliküllerden bir tanesi seçilir ve bu folikülün çatlaması ile yumurtlama gerçekleşmiş olur diye belirten Doç. Dr. Betül Dündar; “Yumurtlamanın gerçekleşmesinden sonra hem yumurtalıklarda hem de rahim içini kaplayan endometriumda yeni bir aşama başlar. Bu aşamada yumurtalıktan salgılanan hormonların etkisiyle kalınlaşan endometrium, eğer yumurta sperm tarafından döllenirse oluşan embriyonun tutunması için ve muhtemel gebeliğin devamını sağlayabilmek için en uygun haline ulaşır ancak yumurtlama sonrası döllenmenin gerçekleşmediği durumda kalınlaşan endometrium, azalan birtakım hormonların etkisiyle dökülmeye başlar ve adet kanaması gerçekleşir. Bu süre her zaman sabittir ve 14 gündür. Dolayısıyla her kadında adet kanamasının gerçekleştiği günden 14 gün önce yumurtlama gerçekleşmektedir. Kadınların adet döngülerindeki değişkenlik ise olgun yumurtanın gelişmesi için gereken sürenin her kadında farklılık gösterebilmesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

Doğurganlığın en yüksek olduğu dönem tespit edilebilir

Yumurtlama döneminde kadın vücudunda birçok değişiklik gerçekleşmektedir. Bazı kadınlarda yumurtlama dönemi belirtileri yoğun olarak hissedilebilmekte olsa bile çoğu zaman fark edilemeyecek kadar belirsizdir. Yumurtlama döneminde herhangi bir belirtinin olmamasının çoğu zaman patolojik bir durum olamadığını belirten Doç. Dr. Betül Dündar yumurtlama döneminin başlıca belirtilerinin neler olabileceğini şu şekilde ifade etti; “Yumurtlama döneminde bazı kadınlar karnının alt kısmında müphem bir ağrı hissedebilir. Ayrıca vücut sıcaklığında termometre ile tespit edebilecek hafif bir artış olabilir. Yumurtlama döneminde vücutta fark edilebilecek bir başka değişiklik de vajinal akıntıda ortaya çıkar. Tıp dilinde servikal mukus olarak adlandırdığımız rahim ağzında yer alan hücrelerden kaynaklanan salgılar adet döngüsü boyunca farklı özellikler gösterir. Bu da kadınların adet döngüleri içerisinde vajinal akıntılarının kıvamında, şeklinde veya miktarında değişiklikler olmasına sebep olmaktadır. Yumurtlama dönemi yaklaştıkça, vajinal akıntının miktarı artar ve belirgin şekilde şeffaf ve kaygan bir özellik kazanır.

Bu değişim sperm hücrelerinin serviksi yani rahim ağzını kolayca geçerek rahim içine ulaşma olasılıklarını dolayısıyla gebelik şansının da artmasını sağlar. Yumurtlama döneminde cinsel istekte de artış olabilir. Bu dönemde vücutta artan bir takım hormonlar idrarda da artar ve ovulasyon kiti ismiyle eczanelerde bulunabilen, basitçe uygulanan bir takım testlerle de yumurtlamanın gerçekleştiği gösterilebilmektedir. Gebelik planlayan çiftler için doğurganlığın en yüksek olduğu dönemin tespit edilip edilemediği çoğu zaman bir merak konusudur. Gebelik olasılığını artırmak için yumurtlama zamanı tespit edilebilir. Bir ay içerisinde düzenli cinsel ilişki varlığında gebelik olasılığının en yüksek olduğu süre çok kısadır ve bu olasılık tahmini olarak yumurtlama gününün öncesindeki 2 gün ile sonrasındaki 2 gün içerisinde muhtemel en yüksek olduğu zaman dilimidir”.





