En güzel anlamlı sözler 2021
Kısa, güzel ve anlamlı sözler paylaşmayı seviyorsanız sizler için en güzel ve en anlamlı sözleri bir araya getirdik.
11 Aralık 2020, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Anlamlı sözler
- Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. -Hz. Mevlana
- Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin..
- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.
- Allah bir kulun dua etmesine üzün vermişse, mutlaka kabulünü de murad etmiştir... -Hz. Muhammed (SAV)
- "Ey can; hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme; ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin..!" -Hz. Mevlana
- Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.
- Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.
- "Belki bugün ettiğin dua, yarın kabul olur. Belki de daha iyisi olur."
- Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.
- Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.
- Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.
- Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; bülbül güle, karfa çöplüğe götürür. -Hz. Mevlana
- Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.
- Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! -Che Guevara
- Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.
- “Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange
- İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela. – Bukowski
- Başına gelebilecek en güzel şey belki de çoktan gelmiştir. İyi düşün.
- Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur.
- Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz. - Nazım Hikmеt
- Hiç bir canın acısı, sеnin acından az dеğildir.Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.
- Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…
- Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
- Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. -Herman Melville
- "Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur" -Sadi şirazi (k.s.)
- Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. -Madama de Stael
- Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. -Aunius Aurelius Simachus
- Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. -Eflatun
- Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. -B.Goddar
- Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. -Curtis
- Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.
- Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.
- Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.
- O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.
- O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.
- Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.
- "Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur" -Yunus Emre
- Ya başlamamalı, ya da bitirmeli..
- Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.
- Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
- İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.
- İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.
- Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da günlüme razı eyle... -Hz Ali
- İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.
- Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
- Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.
- Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
- Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.
- Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.
- Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin.
- İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.
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