Kültür & Sanat En pahalı yapım olacak: Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

En pahalı yapım olacak: Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

Kültür & Sanat

En pahalı yapım olacak: Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

Amazon Studios'un, yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcadığı bildirildi. Dizi, bu bütçeyle en pahalı yapımlardan biri haline gelecek. Yüzüklerin Efendisi dizisi, yapım maliyetiyle Game of Thrones'u sollayacakmış gibi görünüyor.

17 Nisan 2021, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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Sputnik'te yer alan habere göre, Amazon Studios, çekimleri Yeni Zelanda'da yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları (465 milyon Amerikan doları) harcadığı ve bu bütçeyle dizinin, en pahalı yapımlardan biri olacağı belirtildi. Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma ve Turizm Bakanı Stuart Nash, Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Size söyleyebileceğim şey, Amazon'un sadece ilk sezonda 650 milyon dolar harcayacağı. Bu olağanüstü; gerçekten de bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük televizyon dizisi olacak" ifadelerini kullandı.

HENÜZ DUYURULMAMIŞ YAN SERİ

Belgeler ayrıca, Amazon'un Yeni Zelanda'da Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezonunu çekeceği bilgisini ve henüz duyurulmamış bir yan seriyi çekme planını da içeriyor.

GAME OF THRONES'U SOLLAYACAK

Bugüne kadarki en pahalı yapımlar arasında gösterilen HBO'nun Game of Thrones dizisinin çekimleri, sezon başına yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Dizinin bölüm başına maliyeti birinci sezon için yaklaşık 6 milyon dolardan başlarken, sekizinci sezonda bu maliyet yaklaşık 15 milyon dolara yükselmişti.

ÇEKİMLERE ARA VERİLMİŞTİ

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için 2017 yılında kolları sıvamış, plan sürecinin ardından çekimlere geçen yılın şubat ayında başlanmıştı. 3 yıllık planlama sürecinde, dizinin ilk birkaç sezonunun 500 milyon dolara mal olacağı yönünde bir tahmin söz konusuydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen çekimler, eylül ayında kaldığı yerden devam etmişti.

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