* İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Doğu Anadolu’da Maraş’ta, Antep’te herkesin göbek bel civarı artmış, inanılmaz bir obezite var. Tansiyon, şeker, insülin direnci ilacı vesaire, kan sulandırıcı gırla ilaç kullanılıyor. Bu bir kere hem ekonomik bir kayıp, artı erkeklerin erkekliğini öldürüyor, bayanların düzenini bozuyor.

* Uzun yaşayanlara bakalım, Okinawa’ya, Girit Adası’na... Ülkemizde, özellikle Nazilli civarında obez olan yaşlı yok. 70 yaşın üstünde, 80, 90, 100 var, hepsi fit insanlar.

* Erkeklerde testosteron düştü. Testosteron düşmesi demek memelerin büyümesi, artık bütün erkekler memeli oldu. Testosteron düşüklüğünden ve göbek ve bel civarında yağlanma artıyor, kas kaybı var.

* İlk iş sağlıklı bir döllenmeyle başlıyor. Bir erkek kaliteli bir sperm vermediği sürece bir kere tohum bozuk oluyor. Erkeğin çocuk yapma kararından minimum 8-12 hafta önce ağır metallerden arınması, glisemik endeksi düşük beslenmesi, testesteron düzeyini koruyarak egzersiz yapması gerekir. GDO’lu gıdalar, elektromanyetik kirlilik, cebinde cep telefonu taşıma gibi birçok şey var, bunlardan uzak durması, sperm kalitesini yükseltmesi gerekiyor. İkincisi, yine, annenin hamilelik döneminde mutlu, huzurlu olup, glisemik indeksi düşük beslenmesi gerekiyor. Bir üçüncü aşamada da şu var: Sezaryenle doğumda çocuk kendi nesline uygun probiyotikleri alamıyor 1-0 mağlup başlıyor hayata.

* Ispanağı, tarhana çorbasını çocuklarımıza yediremez olduk. Aynen sigara, alkol gibi, çocukların tükettiği gıdaların üstüne obez, hasta çocukların resimlerini koyup kısıtlama getirmeliyiz.

* Sevgi, gülümseme, spor, egzersiz, bunlar bir tarafa gitti. Mutsuz bir toplum olduk ve herkes antidepresan kullanıyor, gizli veya aşikâr. Antidepresan kullanımı psikiyatristlerin kontrolünde olmalı. Türkiye’de obezitenin en büyük nedenlerinden birisi maskeli depresyon, yani gizli depresyon. Sigarayı elinden aldın, gizli depresyonu tedavi etmedin, ne olacak? Akşam güçlü olmak mecburiyeti kalktığında, en kolay diğer oral tatmin yolu, baklava, börek, çörek. Olumlu mesaj veren, ruha şifa gelen programlar olmalı.

* Televizyon, kamu spotu tamam ama artık her şey sosyal mecrada. ‘YouTuber’lar, ‘Instagram fenomenleri’ genç, dinamiktir. Onları alarak yürüyüşlere çıkalım, sağlıklı beslenme programları yapalım.





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