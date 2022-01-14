Soğuk kış aylarında tadı damağınızda kalacak enerji veren kış keki tarifi, hem kolay hem de besin değeri yüksek bir lezzet. Peki, enerji veren kış keki nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız enerji veren kış keki tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ENERJİ VEREN KIŞ KEKİ TARİFİ

Enerji veren kış keki malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ay çiçek yağı

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tahin-pekmez

1 rendelenmiş havuç

1 su bardağı iri ezilmiş ceviz

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Çikolata sosu için:

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday unu

Üzeri için

Hindistan cevizi

ENERJİ VEREN KIŞ KEKİ YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve şeker iyice çırpılar daha sonra sırasıyla ay çiçek yağı, süt, havuç, ceviz, tarçın, pekmez-tahin katılarak güzelce çırpılır.

Kabartma tozu vanilya ve un elenerek karışıma katılır.

Hazır olan kek hamurunu önceden ısıtılmış 180 – 200 derecelik fırına koyun.

Kek içini çekene kadar pişirin. Kapamadan önce bıçak veya kürdan ile kontrol edip fırından alarak soğumaya bırakın.

Çikolata sosu için malzemeleri bir tencerede iyice karıştırarak ocakta kaynayana kadar pişirin, bir taşım kaynayan sosu da soğumaya alın.

Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve Hindistan cevizi de serperek servise hazır hale getirin.



