Enerji veren kış keki nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta enerji veren kış keki tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin en popüler yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün enerji veren kış keki tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise enerji veren kış keki tarifi araştırıyor. Peki, enerji veren kış keki nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız enerji veren kış keki tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Ocak 2022, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Soğuk kış aylarında tadı damağınızda kalacak enerji veren kış keki tarifi, hem kolay hem de besin değeri yüksek bir lezzet. Peki, enerji veren kış keki nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız enerji veren kış keki tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ENERJİ VEREN KIŞ KEKİ TARİFİ
Enerji veren kış keki malzemeler
- 2 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı ay çiçek yağı
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı tahin-pekmez
- 1 rendelenmiş havuç
- 1 su bardağı iri ezilmiş ceviz
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un
Çikolata sosu için:
- 1,5 su bardağı süt
- 2 çorba kaşığı kakao
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı buğday unu
Üzeri için
- Hindistan cevizi
ENERJİ VEREN KIŞ KEKİ YAPILIŞI
- Öncelikle yumurta ve şeker iyice çırpılar daha sonra sırasıyla ay çiçek yağı, süt, havuç, ceviz, tarçın, pekmez-tahin katılarak güzelce çırpılır.
- Kabartma tozu vanilya ve un elenerek karışıma katılır.
- Hazır olan kek hamurunu önceden ısıtılmış 180 – 200 derecelik fırına koyun.
- Kek içini çekene kadar pişirin. Kapamadan önce bıçak veya kürdan ile kontrol edip fırından alarak soğumaya bırakın.
- Çikolata sosu için malzemeleri bir tencerede iyice karıştırarak ocakta kaynayana kadar pişirin, bir taşım kaynayan sosu da soğumaya alın.
- Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve Hindistan cevizi de serperek servise hazır hale getirin.
BUNLARI DA OKUYUN