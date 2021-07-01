Şaşırtan gerçek! Enerjide yeni tehdit Bitcoin!

Tamamen dijital ve şifrelenmiş kripto paralar, tüm dünyanın gündeminden düşmüyor. Dünyada ilk kez Bitcoin ile başlayan kripto paralar, herhangi bir resmi kuruma bağlı değil. Tam da bu nedenle birçok ülkenin merkez bankası, kripto paraların spekülatif ve güvenilmez olduğunu belirtiyor. Buna rağmen sadece Türkiye’de 5 milyondan fazla kişinin kripto para borsasında yatırım yaptığı belirtiliyor. Son verilere göre, Türkiye kripto yatırımcı oranında (yüzde 4.8) dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise birinci.

10 BİN KRİPTO PARA

10 binden fazla kripto para biriminin işlem gördüğü 382 kripto borsası var. Buralarda işlem gören kripto paraların toplam hacmi 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon doları aşmıştı. Türkiye’de de yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir hacmi var. Her gün vatandaşın ilgisinin arttığı bu paralar son dönemde çevreye verdiği zararlarla anılıyor. Özellikle Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın, Bitcoin üretiminin fosil yakıt tüketimini artırdığını belirtmesi tüm dünyada gözleri ‘kripto para madenciliği’ne çevirdi.

ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Peki bu sanal paralar çevreye nasıl zarar veriyor? Nakit paranın aksine, kripto para bastırılamıyor, yalnızca dijital olarak var oluyor. Bir tane kripto para üretmek için ‘kripto para madenciliği’ denilen bir işlem yapılıyor. Bu da kripto para ödeme ve transfer işlemlerinin doğrulanması için gerekli dijital süreci yerine getirmek ve sürecin başarıyla tamamlanmasıyla yeni kripto parayla ödüllendirilmek demek. Sürecin sonunda sisteme yeni kripto para girmiş olduğu için mecazi olarak buna ‘madencilik’ deniliyor.

TALEP ARTTIKÇA YÜKSELİYOR

Kripto para işlemlerinin doğrulanmasının, dijital ortamda gerçekleştirilen karmaşık bir süreç olduğunu belirten Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember’in enerji analisti Ufuk Alparslan, “Bu işlemi yapabilmenin tek yolu yüksek işlem kapasiteli bilgisayarlar kullanmak ve elektrik tüketmek. Madenciliği yapılan kripto para daha popüler hale gelirse, daha kalabalık bir ağ oluşur ve her bir işlemi doğrulama süresi uzar. Bu sürenin artması madencilik için kullanılan makinenin çalışma süresini ve onu soğutma ihtiyacını arttıracağından elektrik tüketimi artar” dedi.

AVUSTURYA’NIN TÜKETİMİNE EŞİT

‘Kripto para madenciliğinde harcanan elektrik duruma göre değişiyor’ diyen Alparslan, “Kripto para ne kadar yaygınlaşmışsa madenciliği için de katlanarak artan elektrik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Cambridge Üniversitesi’ne göre, Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi neredeyse Avusturya, Çekya ve İsviçre gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketimi kadar. Bir başka deyişle Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi dünyanın en çok elektrik tüketen ülkeleri sıralamasında ilk 35’e girebilecek kadar yüksek. Birkaç ay öncesine kadar ise Hollanda, İsveç ve Arjantin gibi ülkelerin tüketimini dahi geçiyordu” diye konuştu.

İKLİM KRİZİNİ TETİKLİYOR

Halihazırda dünyada kripto para madenciliğinin yüzde 70’e yakınının Çin gibi elektrik üretiminin büyük kısmını kömürden karşılayan bir ülkede gerçekleştirildiğini belirten Ufuk Alparslan, “Bu nedenle daha fazla kripto para madenciliği, daha fazla kömürden elektrik üretimi anlamına geliyor ve bu durum karbon salımını arttırarak iklim krizini tetikliyor” dedi.

YILLIK 4 MİLYAR DOLAR

Kripto para piyasasının en büyük hacimli para birimi Bitcoin’in madenciliğiyle ilgili bilgi veren Ufuk Alparslan, şunları söyledi:

“2017’den önce yılda yalnızca birkaç teravat saatlik (TWh) elektrik tüketimine yol açan Bitcoin‘in 2018-2020 arasında yıllık tüketimi 40-60 teravat saate, mayıs ortasındaki ani fiyat düşüşüne kadar ise bunun 3 katına kadar (140 teravat saat) çıkarttı. An itibarıyla yıllık 80 teravat saat elektrik tükettiği tahmin ediliyor. Bunun yıllık ekonomik değeri 4 milyar dolar.”

ETHEREUM YÜZDE 99.9 AZALTACAK

Konuyla ilgili öngörülerini paylaşan Alparslan, şöyle konuştu:

“Devletler elektrik tüketimini yüzde 1 düşürmek için bile ciddi enerji verimliliği yatırımları yaparken, yüksek elektrik tüketimine yol açan bir kripto para sürdürülebilir değil. Bu nedenle dünya, madencilik sistemine dayanmayan kripto paralara yönelecek. Nitekim bir başka popüler kripto para Ethereum geçtiğimiz günlerde kendi elektrik tüketimini yüzde 99.9 düşürecek bir madencilik yöntemine geçeceğini açıkladı.”