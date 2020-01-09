Enerjinin merkezi Türkiye

Türkiye’nin bölgesinde enerji geçiş güzergahı olmasında kritik rol oynayan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nda tarihi adım atıldı. Rusya’da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye’de Kırklareli Kıyıköy’de karaya çıkan ve 930’ar kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım’da, gaz akışı dün resmen başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı İstanbul’da gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete giren TürkAkım, Rusya doğalgazını Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlayacak.

Yarısı ülkemizin

Yapımına 2016’da başlanan doğalgaz boru hattı, Türkiye ve Avrupa’nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne kadar 2.200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor. Toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın 15.75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat ile Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Rus gazı Avrupa’ya iletilecek.

Tarihi nitelikte

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir” dedi. Rusya’nın Türkiye’nin doğalgaz tedarikçilerinin başında geldiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye ve Rusya olarak yeni projelerle, yeni başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

81 ilin tamamında var

Erdoğan şöyle devam etti:

“Bu proje sayesinde 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız. Bugün itibarıyla 81 ilin tamamına doğalgaz arzı sağlandı. Nüfusun yüzde 79’una karşılık gelen 53 milyon vatandaş doğalgazı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu sayı, yaptığımız altyapı yatırımlarıyla gün geçtikçe artıyor” dedi.

Avrupa'ya güvenli gaz

Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin, engelleme çabalarına rağmen her alanda geliştiğini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Rus doğalgazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak” dedi.

6 km ile rekor kırıldı

Putin, bu büyük çaplı ortak projenin hayata geçirilmesinin, Karadeniz’in dibinden gaz boru hattının başarılı bir şekilde döşenmesinin Rus-Türk stratejik ortaklığının, kayda değer ve somut meyveler getirdiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Putin, TürkAkım gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğini ve çevre dostu olduğunu belirterek, günde 6 kilometreden fazla boru döşenen projenin, bu konuda rekor kırdığını söyledi.

TANAP İpekyolu

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesine de değinen Erdoğan, “Bundan bir ay önce bölgemizin en stratejik hatlarından biri olan TANAP’ı aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte resmen hizmete açtık. Enerjinin İpekyolu olarak görülen TANAP ile 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sunduk. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşıma kapasitesini önce 24 milyar metreküpe, inşallah ardından da 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz.”

Riski ortadan kaldıracak

İki ülkenin her türlü engellemeye rağmen karşılıklı güven, güçlü irade ve kararlılıkla 2014’ten bugüne ilerlediğini dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “TürkAkım, ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek, transit riskleri de ortadan kaldıracak. TürkAkım, bölgemizin istikrarına katkı sunan ve uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz’in derinliklerine atılmış tarihi bir imza. Proje, ülkemizin ve Avrupa’nın doğalgaz arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak biz vizyon projesi” dedi.

Akdeniz'de bizsiz olmaz

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe değinerek Akdeniz ülkelerine çağrıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Doğu Akdeniz’de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz’de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Karşılıklı saygı ve hakkaniyet temelinde her türlü işbirliğine varız.”

Akıllı yol arkadaşı yolun yarısıdır

Türkiye Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu sene Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz. 1980’lerde 300 milyon dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizde, artık 100 milyar dolar hedefini konuşuyoruz. Karşılıklı yatırımlarımız 10’ar milyar dolar aştı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde ciddi bir aşamaya geldik. Bir Rus ata sözünde ifade edildiği gibi ‘akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir.’ İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Rusya’nın iki komşu ülke olarak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum.”

Çevre koruma çalışmaları

Çevre koruma çalışmaları kapsamında, ÇED sürecinin yanı sıra hayvanların taşınması, yeniden ağaçlandırma ve çevresel izleme gibi birçok gönüllü faaliyet yürütüldü. 3 binden fazla hayvan, inşaat alanının dışına taşındı. Projeden etkilenen alanın, Kıyıköy’ün toplam ormanlık alanının 10 binde 1’inden daha küçük olduğu aktarıldı. Orman Müdürlüğü ve BOTAŞ’la ortak yürütülen protokol kapsamında toplam 100 binden fazla ağaç dikildi. Endemik türlere ait tohumlar toplanarak Ankara Gen Bankası’na gönderildi.

Projenin teknik özellikleri

✘ Denizin altında 2 hat inşaa edildi.

✘ Azami derinlik 2.200 metre.

✘ Boru hatlarının her biri 930 km uzunluğunda.

✘ Denizde boru hatları inşaatı rekor sürede gerçekleştirildi.

✘ Günde 6.3 kilometre boru döşeme hızına ulaşıldı.

✘ Deniz hatlarının inşaatı 1.5 yıl sürdü.

✘ TürkAkım’ı oluşturan iki hat için toplamda yaklaşık 153 bin boru birbirine kaynaklandı.

✘ TürkAkım Projesi’nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi ‘Pioneering Spirit’ kullanıldı.

✘ Her bir hattın kapasitesi 15.75 milyar metreküp.

✘ Her bir boru hattını oluşturan 12 metrelik boru kesitlerinin dıştan dışa çapı 81 cm, ağırlığı 9 ton.

✘ TürkAkım’ın sağladığı gaz 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

✘ Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı.

✘ TürkAkım’ın Türkiye’ye gaz sağlayacak ilk hattını BOTAŞ, ikinci hattını ise Gazprom ile BOTAŞ’ın ortak olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ işletecek.

✘ TürkAkım, 81 cm çapla deniz altında inşaa edilen en büyük boru hattı.

GÜLTEN UĞURLU

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