Enerjisi yüksek ödül

16 Mart’ta İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak olan törene, enerjinin yanında iş, spor, siyaset, sanat ve akademi dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar hedeflerine katkı sunacak törende, ‘akademi’, ‘iş dünyası’, ‘profesyonel’, ‘girişimci’, ‘enerjide örnek şirket’, ‘ilham veren kadın’ ve ‘jüri özel’ olmak üzere 7 kategoride ödüller dağıtılacak. Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler, enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları ve enerji şirketlerinden 150 başvurunun yapıldığı ödüllerin sonuçları, 16 Mart gecesi açıklanacak. Kazananlara ödüllerini ise aralarında Emine Erdoğan’ın da bulunduğu özel konuklar takdim edecek.

Kimler seçecek?

13 kişiden oluşan jürinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri yaparken, Fiba Holding Başkanı Murat Özyeğin de jüri içerisindeki tek erkek üye olarak başkan yardımcılığı görevini üstleniyor. Jüri heyetinde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın, Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Zorlu Holding ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik.