Engelli, evde bakım ve yaşlı aylığı ne kadar oldu 2021? En düşük memur maaşı ve kıdem tazminatı zam oranı belli oldu
Engelli, evde bakım ve yaşlı aylığı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Diğer yandan TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla kıdem tazminatı tavanı 8 bin 261,63 TL’ye, en düşük memur maaşı ise 4.330 TL’ye yükseldi.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte, engelli, evde bakım ve yaşlı aylığına yapılacak zam da belirlenmiş oldu. İşte, 2021 en düşük memur maaşı, kıdem tazminatı, engelli, evde bakım ve yaşlı aylığının zamlı hali…
ENGELLİ, EVDE BAKIM VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU 2021?
65 yaş aylığı 763,67 TL’den 828 TL’ye çıktı.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662 TL yüzde 70 ve üstü engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 TL’lik aylık, bin 798 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI ZAM ORANI BELLİ OLDU
TABAN AYLIKLAR
- Emekli Sandığı 3 bin 020,66 TL’den 3 bin 275,90 TL’ye
- SSK (2000 öncesi) 2 bin 419,77 TL’den 2 bin 624,24 TL’ye
- Bağ-Kur esnaf 2 bin 167 TL’den 2 bin 350,11 TL’ye
- Bağ-Kur tarım Bin 722 TL’den Bin 867,51 TL’ye
- En düşük Memur emeklisi 3 bin 993 TL’den 4 bin 330 TL’ye yükseldi.
SOSYAL ÖDEMELER
- 65 yaş aylığı 763,67 TL’den 828,20 TL’ye
- Evde bakım desteği Bin 657,86 TL’den Bin 797.94 TL’ye
- Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638,96 TL’den 8 bin 261,63 TL’ye yükseldi
- Yüzde 40-69 arası 609,61 TL’den 661,12 TL’ye
- Yüzde 70 ve üstü 914,42 TL’den 991,68 TL’ye
- Engelli maaşı (40-69) 567,96 TL’den 662 TL’ye
- Engelli maaşı (70 üstü) 851,94 TL’ye yükseldi.
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