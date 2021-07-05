Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte, engelli, evde bakım ve yaşlı aylığına yapılacak zam da belirlenmiş oldu. İşte, 2021 en düşük memur maaşı, kıdem tazminatı, engelli, evde bakım ve yaşlı aylığının zamlı hali…

ENGELLİ, EVDE BAKIM VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU 2021?

65 yaş aylığı 763,67 TL’den 828 TL’ye çıktı.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662 TL yüzde 70 ve üstü engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 TL’lik aylık, bin 798 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI ZAM ORANI BELLİ OLDU

TABAN AYLIKLAR

Emekli Sandığı 3 bin 020,66 TL’den 3 bin 275,90 TL’ye

SSK (2000 öncesi) 2 bin 419,77 TL’den 2 bin 624,24 TL’ye

Bağ-Kur esnaf 2 bin 167 TL’den 2 bin 350,11 TL’ye

Bağ-Kur tarım Bin 722 TL’den Bin 867,51 TL’ye

En düşük Memur emeklisi 3 bin 993 TL’den 4 bin 330 TL’ye yükseldi.

SOSYAL ÖDEMELER

65 yaş aylığı 763,67 TL’den 828,20 TL’ye

Evde bakım desteği Bin 657,86 TL’den Bin 797.94 TL’ye

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638,96 TL’den 8 bin 261,63 TL’ye yükseldi

ENGELLİ AYLIĞI