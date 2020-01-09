Engelli köpeği sokağa terk etti

Brezilya'da çekilen ve sosyal medyada yayılan bir video, yürekleri dağladı. Bir kadın, arabasından indirdiği ön ayakları olmayan köpeği yolun kenarında bırakıp gitti. Araçla sakin bir sokağa gelen bir kadın arabasından iki köpek inidiriyor. Ardından siyah köpeği geri arabaya bindiren kadın, ön ayakları olmayan beyaz köpeğini sokağa terk ediyor. Arabaya binmeye çalışan engelli köpeği vicdansız kadın sert bir şekilde itiyor. Zavallı köpek, kadının ardından çaresizce bakakaldı.





Videoyu izleyenler, bir insanın nasıl bu kadar acımasız olabileceğini düşünürken isminin Tenten (Tintin) olduğu öğrenilen köpeğin aynı gün içinde iki defa terk edildiği ortaya çıktı. Şimdi koruma altında olan köpeği sahiplenmek için 10 aile sıraya girmiş durumda.



