Engin Öztürk yüklenince Aybüke Pusat kızdı: Gerçekten kalkıp gideceğim
Netflix’te izleyicilerle buluşan 50 M2 isimli dizinin başrol oyuncuları Engin Öztürk ile Aybüke Pusat’ın tatlı bir atışma yaşadığı anları gördünüz mü? Youtube sohbetine katılan ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan ikilinin programdaki halleri birçok hayranını hem gülümsetti hem de Aybüke Pusat’ın çıkışı dikkat çekti.
31 Ocak 2021, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
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Program boyunca rol arkadaşına duygusallığı üzerinden takılan Engin Öztürk, bunu üst üste tekrarlayınca partnerinden tepki gördü. Pusat, “Ya bana çok yükleniyor arkadaşlar. Ben gerçekten kalkıp gideceğim bu noktada” diye konuştu.
Pusat’ın bu çıkışı senarist Burak Aksak ve Engin Öztürk’ü de gülümsetti ve ekibin neşeli halleri görülmeye değerdi. Program boyunca Öztürk, sık sık Pusat’ın duygusallığa giden sözlerine takılmaktan geri durmamıştı.
'Ablamın parmak izi var üzerinde'
Bir izleyici, “Değer verdiğiniz, totem yaptığınız bir eşya var mı?” şeklinde soru yöneltti. Engin Öztürk bu soruya şu yanıtı verdi:
“Benim kolyem var genelde çıkartmamaya çalıştığım. Ablamın parmak izi var üzerinde. Totemlik değil, bana şans getirsin değil ama hoşuma gidiyor onu taşımak.”
Aybüke Pusat ise geçmişte böyle takıntılarının olduğunu ama şimdi bundan vazgeçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Ben eskiden buna çok tutunurdum. Sonra bıraktım, çünkü ona bağlı yaşamak da bambaşka. O olmadığı zaman gereksiz bir panik. Hayatta zaten bir sürü şey için panik oluyorum, bir de o olmadığı zaman panik olmama gerek yok. Annemin, babaannemin takılarını her zaman kullanıyorum, üzerimde taşımaya çalışıyorum.”
Aybüke Pusat’ın bu cevabında da duygusallığı öne çıkartması üzerine Engin Öztürk, “Beş dakika mola verip ağlayabiliyor muyuz?” diye konuşunca partnerinin de sabrı taştı ve tepkisini ortaya koydu.