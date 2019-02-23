Kanal D'de yeni başlayacak olan dizisi 'Yüzleşme’nin çekimlerinin Alanya’da olduğunu söyleyen Engin Öztürk, izinli gününde İstanbul’a gelip yakın dostlarıyla görüştü.

'SET ORTAMIMIZ HARİKA'

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Dizinin çekimlerine başladık, 5 Mart’da izleyiciyle buluşacağız. Set ortamımız harika. Eminim izleyici de beğenecektir. Bugünlük geldim, tekrar Alanya’ya döneceğim. Senenin büyük bir bölümü orada olacağız” dedi.