Engin Öztürk'ten 'Yüzleşme' açıklaması

Oyuncu Engin Öztürk, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı

23 Şubat 2019, Cumartesi 07:57
A A
Engin Öztürk'ten 'Yüzleşme' açıklaması

Kanal D'de yeni başlayacak olan dizisi 'Yüzleşme’nin çekimlerinin Alanya’da olduğunu söyleyen Engin Öztürk, izinli gününde İstanbul’a gelip yakın dostlarıyla görüştü.

'SET ORTAMIMIZ HARİKA'

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Dizinin çekimlerine başladık, 5 Mart’da izleyiciyle buluşacağız. Set ortamımız harika. Eminim izleyici de beğenecektir. Bugünlük geldim, tekrar Alanya’ya döneceğim. Senenin büyük bir bölümü orada olacağız” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.