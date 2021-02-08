Enis Berberoğlu'nu yeniden yargılama talebi kabul edildi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.
08 Şubat 2021, Pazartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş bütün hükmün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına hükmeden mahkeme, yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.
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