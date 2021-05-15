Dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Enola Holmes'ün devamının yolda olduğunu resmen duyurdu. Dizide Enola Holmes'ü canlandıran Millie Bobby Brown ve Sherlock Holmes'e hayat veren Henry Cavill yeniden bir araya gelecek. Enola Holmes'ün devamının gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalar filmin yayımlandığı günden bu yana devam ediyordu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, dijital yayın platformu perşembe Twitter'da yapılan paylaşımla merakla beklenen ikinci filmin geleceğini açıkladı. Hem Brown'ın hem de Cavill'in dönüşü onaylanırken Harry Bradbeer da yönetmen koltuğuna yeniden oturacak.

O İSİMLER İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan ilk filmde yer alan Helena Bonham Carter, Sam Claflin ve Louis Partridge gibi isimlerin de ikinci filmde olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nancy Springer'ın kitaplarından uyarlanan Enola Holmes, ünlü dedektif Sherlock Holmes'ün küçük kız kardeşinin başından geçen maceralara odaklanıyor. Odağı Sherlock'tan Enola'ya kaydırması sebebiyle yapım Sherlock Holmes anlatıları içinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor.