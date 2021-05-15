Kültür & Sanat Enola Holmes hayranlarına müjde: 2'nci film yolda

Enola Holmes hayranlarına müjde: 2'nci film yolda

Kültür & Sanat

Enola Holmes hayranlarına müjde: 2'nci film yolda

Sherlock Holmes'ten ilham alınarak çekilen dedektiflik filmi Enola Holmes'un 2'ncisi geliyor! Filmde Holmes kardeşleri canlandıracak Millie Bobby Brown ve Henry Cavill yeniden bir araya geliyor.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Enola Holmes'ün devamının yolda olduğunu resmen duyurdu. Dizide Enola Holmes'ü canlandıran Millie Bobby Brown ve Sherlock Holmes'e hayat veren Henry Cavill yeniden bir araya gelecek. Enola Holmes'ün devamının gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalar filmin yayımlandığı günden bu yana devam ediyordu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, dijital yayın platformu perşembe Twitter'da yapılan paylaşımla merakla beklenen ikinci filmin geleceğini açıkladı. Hem Brown'ın hem de Cavill'in dönüşü onaylanırken Harry Bradbeer da yönetmen koltuğuna yeniden oturacak. 

O İSİMLER İÇİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan ilk filmde yer alan Helena Bonham Carter, Sam Claflin ve Louis Partridge gibi isimlerin de ikinci filmde olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Nancy Springer'ın kitaplarından uyarlanan Enola Holmes, ünlü dedektif Sherlock Holmes'ün küçük kız kardeşinin başından geçen maceralara odaklanıyor. Odağı Sherlock'tan Enola'ya kaydırması sebebiyle yapım Sherlock Holmes anlatıları içinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor. 

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Burak Akkul
Listemdeki 'En lezzetli' şehirlerden: Şanlıurfa
Burak Akkul
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Game of Thrones'un dizisi House of the Dragon'dan yeni fotoğraflar yayınlandı