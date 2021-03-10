Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformunu açıklamasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mart’ta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2 hafta içinde eylem planının yol haritasını duyuracaklarını söyledi.

Bunu şunun için ifade ediyorum: Reform paketleri açıklandıktan sonra boşlukta kalmayacak. Zaten önemli olan reformların ekonomide beklenen iyileştirmeleri yapması. Onun için reformların ilan edilmesinden çok daha önemli olan onların uygulanması.

GÜVEN İKLİMİ

Ekonominin temelinde güven ikliminin sağlanması yatıyor. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi önemli kararı alırsanız alın, önemli olan piyasalarda güveni sağlamak. Güven yoksa alınan kararlar, su üzerine yazılan yazıya benziyor. Bu işin püf noktası güven. Ekonomi yönetimi piyasalardan aldığı destekle ve güvenle bir ayağında hukukun, diğer ayağında ise ekonomiyle ilgili reformların yer aldığı bir çalışma ortaya çıktı. 2021’in rotasını ekonomi ve hukukta reformlar belirledi. Bu yılın ikinci çeyreğini ise reformlarla ilgili yasal düzenlemeler belirleyecek.

REFORMUN İKİ AYAĞI

Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor.

1- Makroekonomik istikrar politikaları

2- Yapısal politikalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek yol haritasında uygulamaya dönük nelerin yapılacağı ve hangi takvim içinde bunların gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü daha iyi anlayacağız ama bu iki başlığı biraz açmakta fayda var. Çünkü cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu detaylandıracak.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR POLİTİKALARI

Makroekonomik istikrar kapsamında öncelikli hedefler belirlenmiş.

1- Kamu maliyesi

2- Enflasyonla mücadele

3- Finansal sektör ve cari açıkla mücadele

YAPISAL POLİTİKALAR

Yapısal politikalar ekonomi reformunun taşıyıcı iki ayağından birini oluşturuyor. Dört önemli hedef belirlenmiş durumda.

1- Kurumsal yapının güçlendirilmesi

2- Yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları

DOĞRUDAN YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Bu başlığın altında yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının desteklenmesi yer alıyor. Türkiye yabancı sermayenin yurtiçindeki doğrudan yatırımlarını teşvik ederken, yerli sermayenin yatırımları da teşvik kapsamında yer alıyor. Yabancı sermaye borsa başta olmak üzere diğer sermaye piyasası enstrümanları ile geliyor. Ama asıl amaç, pahalı olan ve hemen çıkabilen sıcak para değil, Türkiye’deki kalıcı yatırımları teşvik etmek. Çünkü onlar hem istihdam, hem vergi, hem de uzun süreli ekonomik entegrasyon açısından önemli. O nedenle ekonomi reformunda yerli ve yabancı sermaye yatırımlarına ayrı bir önem veriliyor.

MALİ DİSİPLİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada mali disipline özel bir vurgu yapmış, “Mali disiplin olmazsa olmazımızdır. Reform paketimizde mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına da yer veriyoruz” demişti.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KALICI ÖNLEMLER

Ekonomi reformunun önemli bir başlığını enflasyonla mücadele oluşturuyor. Özellikle dar gelirlileri etkileyen fiyat artışı, ekonomik önlemlerin başarıya ulaşması için “olmazsa olmaz” önlemler arasında yer alıyor. Fiyat istikrarını temin etmek için kalıcı tedbirlerin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

GENİŞ KATILIMLA HAZIRLANDI

Ekonomi reformunun neleri kapsadığı kadar, hazırlanma sürecinde izlenen yöntem de önemli. Sadece hukukta değil, ekonomide de usül esastan önce geliyor. Çünkü ekonomi reformu öncelikli olarak bu işin tarafı olan kesimleri ilgilendirecek. O nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reformun hazırlık sürecinde bu işin tarafı olan her kesimle görüşmeye ve onların önerilerini reformlara yansıtmaya özel bir önem verdi. Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le birlikte MÜSİAD ve TÜSİAD’la görüşürken, TOBB’la sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantı yaptı. İşçi ve işveren temsilcileriyle TİSK’le, TESK’le, Türk-İŞ’le ve HAK-İŞ’le bir araya geldi. Taraflarla görüşüp önerilerini aldı. Ayrıca ekonomi yönetimiyle ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışıldı.

ÖNCE REFORM PLANI, SONRA YOL HARİTASI

Ekonomi reformunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaya dönük yol haritası açıklanacak. Yol haritasında uygulama esasları ile bir de takvime yer verilmesi öngörülüyor. Böylece ekonomi reformunun hangi tarih ve ne şekilde hayata geçirileceği kamuoyu ile paylaşılmış olacak.