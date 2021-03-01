Türkiye’nin 50 yıllık geçmişe sahip otomotiv üreticisi Karsan, kendi geliştirip ürettiği, ABD ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk “Seviye 4” otonom özelliklerine sahip otobüsü Atak Electric’i yollara çıkarıyor. Üretilen ilk iki araçtan biri Romanya, diğeri ise ABD’ye gidiyor.

Sensörleri ve kameraları sayesinde sürücüye gerek duymadan çevresini algılayabilen Otonom Atak Electric, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor.





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Otonom sürüşte gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk “Seviye 4 otonom” özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan tarafından geliştirilmiş. Otonom sürüşe ilişkin yazılımları ise, bir başka Türk teknoloji şirketi olan ADASTEC yapmış.

MİCHİGAN'A DA GİDECEK

Kendilerini “50 yıllık otomotiv deneyimine sahip bir start-up şirketi” olarak niteleyen Karsan CEO’su Okan Baş, esnek bir yapıya sahip olduklarını, bu sayede de her şeyi yapabildiklerini kaydetti. Okan Baş, Otonom Atak Electric’in 8 metre alanında talebi karşılayacak en ideal model olduğunu ifade ederek, “Pazarda bu alanda bir fırsat gördük ve hızlı hareket ettik... Şu anda ABD ve Avrupa’da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz” dedi.

Otonom Atak Electric’in, duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çektiğini belirten Karsan CEO’su, “İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer yandan aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek öğrenci taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yaparak kendilerine elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübe kazandırdığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Atak Electric ile başlayıp ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız” diye konuştu.

BİR AY HAZIRLIK

Otonom modellerin, sipariş verilen yere göre özel üretildiğini, bu yüzden siparişin ardından aracın banttan inmesinin 5 ay sürdüğünü anlatan Baş, şöyle konuştu:

“Diyelim biri size otonom araç siparişi verdi. Biz aracı raftan alıp teslim etmiyoruz. Aracı, temel olarak otonom özellikli olarak üretiyoruz hatta nerede kullanılacaksa, aracı orası için projelendirip veriyoruz.

Sattığımız ürün başka bir yerde kullanılacaksa, o zaman tekrar oraya gidip haritalandırmayı hatta gerekiyorsa yazılımı yeniden yapmamız lazım. Yani o rotanın haritalandırılmasının yapılması gerekiyor. Ama yerinde de 1 ay çalışmamız lazım.”

6 YENİ OFİS DAHA AÇTI

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye ağı olan Enterprise Türkiye, Şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi ofisini daha devreye aldı. Enterprise, bu kapsamda İstanbul’da Cevahir AVM ve Ümraniye, Malatya’da Malatya Park AVM ile Alanya, Muş ve Hatay’da yeni şehir içi ofislerini hizmete sundu. Koronavirüs salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte geçen yıl da ofis sayısını artıran Enterprise, ülke genelinde toplamda 70’in üzerinde ofise ulaştı. Enterprise Türkiye; geçtiğimiz yıl Enterprise-Rent-A-Car’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yapılan değerlendirmede, yüzde 88’lik müşteri memnuniyeti oranıyla dünya ortalamasının üzerinde bir perfomans göstermişti.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Şehir içi lokasyonların kiralamada öne çıkmasıyla birlikte şehir içi ofis yatırımlarımıza hız verdik. Dolayısıyla, pozisyonumuzu pandeminin getirdiği yeni normale göre alarak 2020 yılında araç sayısı, ofis ve daha da önemlisi istihdam anlamında önemli oranda büyüdük. Bu bağlamda 2021 yılında yeni şehir içi ofis yatırımları yapmaya da devam edeceğiz ve yakın zaman hedefimizi 100 ofis olarak belirledik” dedi.



